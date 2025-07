Lecture Zen Résumer l'article

Un nouvel acteur rejoint le casting du reboot de Buffy contre les vampires. Kingston Vernes, vu dans Le Survivant, incarnera Carson, le love interest de la nouvelle tueuse incarnée par Ryan Kiera Armstrong.

Le casting du reboot de la série culte Buffy contre les vampires s’affine de plus en plus. Dans un article publié le 30 juillet, Deadline annonce que Kingston Vernes tiendra un rôle d’invité dans le pilote, avant de prendre de l’épaisseur plus tard dans la série.

On comprend pourquoi à la lecture de la description du personnage. Kingston Vernes incarnera Carson, un sportif talentueux et particulièrement populaire au sein de la New Sunnydale Academy. Il sera surtout le « love interest » de Nova, prénom donné à la nouvelle tueuse interprétée par Ryan Kiera Armstrong — et qui devrait avoir le soutien de Buffy (Sarah Michelle Gellar sera de la partie). Nova est un prénom signifiant « renouveau » selon l’origine latine, ce qui est raccord avec l’orientation du projet.

La nouvelle tueuse de vampires a déjà un amoureux

Deadline relève un détail intéressant concernant Carson : il ne commencera à remarquer la discrète Nova qu’après un événement important. Une attaque de vampire forçant Nova à le sauver ? Ou une transformation en vampire ? Autre chose ? L’option vampirique aurait pour effet d’en faire un Angel bis, puisqu’on rappelle que le vrai amour de la tueuse n’est pas humain. Comme on se dirige vers un reboot qui respectera l’héritage de la série originale, cette hypothèse est plausible.

Kingston Vernes dans Le Survivant. // Source : Capture YouTube

Jeune, Kingston Vernes s’est déjà forgé une belle petite carrière. Il a joué dans Le Survivant, aux côtés de Danny DeVito, Ben Foster et Peter Sarsgaard. On l’a vu dans Mank, réalisé par David Fincher. Pour le reboot de Buffy contre les vampires, il rejoint un casting composé de Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso et Jack Cutmore-Scott. D’autres figures emblématiques de la série pourraient revenir.

La cinéaste Chloé Zhao, immense fan de Buffy contre les vampires et dont le travail sur grand écran a souvent été salué (Nomadland, qui lui a fait gagner un Lion d’or, deux Golden Globes, deux Baftas et deux Oscars), se chargera de réaliser le pilote. La production pourrait vraiment démarrer en mars. En bref, les choses avancent dans la bonne direction.

