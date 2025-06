Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] S’il y a bien une chose sur laquelle les critiques de Clair Obscur sont d’accord, c’est sa sublime direction artistique. Le jeu en met en effet plein les yeux. Alors pourquoi ne pas continuer à se régaler, cette fois-ci sur loin des écrans.

Clair Obscur : Expedition 33 réussit le pari audacieux de créer un univers visuel à la fois magnifique et unique en son genre. En réunissant la technique du chiaroscuro, une méthode pour accentuer le contraste entre des zones claires et des zones sombres, et le style Belle Époque, le titre de Sandfall se démarque de la concurrence. L’artbook promet d’être un régal pour les yeux, en plus d’un témoignage précieux sur le travail effectué.

L’artbook L’art de Clair Obscur : Expedition 33, pour ceux qui viendront, est prévu pour le 05 décembre 2025 au prix de 39,99 €. Il est déjà disponible en précommande sur le site de la Fnac, ainsi que sur Amazon, au prix de 39,90 €.

C’est quoi, ce livre ?

Cet artbook de Clair Obscur : Expédition 33 est édité par Pix’n Love, une maison d’édition habituée aux beaux livres sur les jeux vidéo. Sans avoir communiqué davantage sur le livre, il est fort à parier que l’éditeur proposera un ouvrage qui met en lumière les travaux dirigés par le directeur artistique Nicholas Maxson‑Francombe. L’équipe en charge de donner son identité visuelle au jeu s’est inspirée de divers courants et styles artistiques et architecturaux, notamment l’esthétique Belle Époque et l’Art déco.

artbook officiel Clair Obscur: Expedition 33 // Source : Pix’n Love

La peinture occupe une place importante dans le jeu, ce qui se traduit graphiquement par des décors dans lesquels les couleurs semblent organiques et les lignes vivantes. Nul doute que l’artbook regorgera d’illustrations préparatoires fascinantes pour comprendre le processus derrière la direction artistique du jeu. Pour vous donner une idée, vous pouvez jeter un œil (ou les deux) sur la page officielle ArtStation de Nicholas Maxson‑Francombe.

À ce prix, cet artbook est-il une bonne affaire ?

Si vous avez aimé le jeu et que vous êtes friands d’artbook, L’art de Clair Obscur : Expedition 33 mérite une place dans votre bibliothèque. Cet ouvrage est un voyage dans les coulisses de la création artistique, et dévoile une sélection de croquis préparatoires et d’illustrations finalisées. Le simple fait de pouvoir feuilleter ces travaux offre une relecture ainsi qu’une étude des influences romantiques et baroques qui ont façonné l’univers visuel du jeu imaginé par Sandfall Interactive.

Les points à retenir sur L’art de Clair Obscur : Expedition 33 :

C’est beau

Un joli prolongement du jeu sur 300 pages

L’odeur du papier

