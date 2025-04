Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] C’est ce 24 avril 2025 qu’est sorti le RPG français Clair Obscur Expedition 33, développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive. Voilà où le trouver au meilleur prix sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Vous êtes en manque de JRPG ? Vous aimez les belles directions artistiques et les fromages AOC ? Le jeu vidéo français Clair Obscur Expedition 33 vient juste de sortir et risque bien de marquer l’année 2025. Le studio Sandfall Interactive basé à Montpellier délivre un titre beau et unique qui a clairement sa place dans la liste des meilleurs jeux de rôle de ces dernières années. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Clair Obscur Expedition 33 est disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series et PC, au tarif de 49,99 €.

Il est disponible en version physique sur PS5 au prix de 39,99 € sur le site de Carrefour. La livraison en magasin et à domicile est gratuite.

Le jeu est aussi disponible sur le Game Pass. L’abonnement d’un mois au Game Pass pour jouer sans frais supplémentaires sur Xbox Series et PC est au prix de 17,99 €.

Il existe une formule de 3 mois pour jouer uniquement sur Xbox Series, au prix de 19,99 €, tandis que l’abonnement pour jouer sur PC est au prix de 35,99 €.

C’est quoi, ce JRPG à la française ?

Clair Obscur Expedition 33 est un RPG au tour par tour au scénario maîtrisé et à la direction artistique affirmée. Vous incarnez Gustave et ses compagnons, en charge d’une expédition pour aller détruire un monolithe sur lequel le chiffre 33 est peint. Chaque année, la Peintresse et gardienne des lieux abaisse le chiffre, et les habitants de l’âge mentionné sont amenés à disparaître. Votre expédition, la dernière en date, part en direction de ce monolithe pour tenter de mettre fin à cette tradition.

Les combats au tour par tour dans Clair Obscur Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

Le premier titre du studio Sandfall Interactive inclut des éléments en temps réel pendant les combats, avec des actions basées sur le timing, autant sur la défense que sur l’attaque. Cette mécanique, qui sert avant tout à apporter un dynamisme et une tension dans les combats, peut s’avérer un brin difficile à maitriser durant les premières heures de jeu. Une fois le coup de main pris, les parades et les esquives deviennent plus instinctives et les combats s’exécutent presque à la manière d’un jeu de rythme, où le son a autant d’importance que le visuel.

À ce prix, Clair Obscur Expedition 33 vaut-il le coup ?

C’est un bon prix pour un jeu qui vous occupera une bonne trentaine d’heures. Clair Obscur Expedition 33 puise autant son inspiration dans la littérature fantastique que dans la JRPG, Final Fantasy en tête. Il y a un certain classicisme qui se dégage de l’œuvre, à commencer par sa direction artistique de toute beauté qui dénote de la production actuelle, French Touch oblige. Les multiples biomes traversés empruntent autant à l’impressionnisme qu’à la SF plus contemporaine. La réalisation soignée s’accompagne d’un très bon doublage français.

Enfin, en dehors du tour par tout, la composante RPG se retrouve aussi dans la gestion des membres de votre équipe durant les combats, l’optimisation de leurs équipements ainsi que leurs compétences. Vous pourrez créer des builds sur mesure liés à votre style de jeu, via une interface claire.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !