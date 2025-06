Lecture Zen Résumer l'article

Sorti il y a plus d’un mois, Clair Obscur : Expedition 33 a déjà reçu plusieurs mises à jour. Après plusieurs corrections d’équilibrage, le titre de Sandfall Interactive accueille un nouveau patch, qui s’attaque cette fois-ci à la difficulté du jeu.

C’est via la page Steam du jeu que le studio montpelliérain Sandfall Interactive annonce une nouvelle mise à jour pour son jeu Clair Obscur: Expedition 33. Le patch 1.3.0, dévoilé le 10 juin, s’attaque à la difficulté et rend le mode Histoire encore plus facile, avec les fenêtres de parades et d’esquives plus larges de 40 %, et les dégâts reçus réduits de 10 % à 50 % en fonction des combats et des ennemis. Une bonne nouvelle pour beaucoup de joueuses et de joueurs, pas forcément à l’aise avec le timing qu’il est nécessaire de respecter pour éviter les coups.

Sandfall Interactive n’oublie pas non plus celles et ceux qui, au contraire, roulent sur le jeu. Cette mise à jour offre en effet la possibilité de customiser davantage l’expérience au cours de l’acte 3 et lors des points de contrôle, symbolisés par les fameux drapeaux d’expédition. Vous pourrez désormais limiter le nombre de dégâts maximum que vous infligez à 99 999 ou 999 999, ou augmenter les points de vie des ennemis, jusqu’à multiplier leur barre de PV par 100. De quoi créer des combats sur mesure et tester votre endurance.

Un combat de 3h en marinière et à la baguette de pain, c’est maintenant possible. // Source : Sandfall Interactive

Boss repetita pour Clair Obscur

En plus des nombreux correctifs et des équilibrages sur la difficulté, cette mise à jour 1.3.0 permet de combattre une nouvelle fois le boss le plus puissant du jeu après l’avoir vaincu. Un combat épique et ardu à relancer, pour le plaisir des plus masochistes. Sandfall Interactive en profite pour annoncer presque 300 corrections de bugs différents, parmi lesquelles des améliorations générales de collisions ou des corrections sur certaines baisses des performances.

Ce nouvel équilibrage de la difficulté devrait séduire un nouveau public, intimidé par les combats exigeants de Clair Obscur: Expedition 33. En rendant l’expérience plus souple en mode Histoire, le jeu devient plus accueillant sans trahir son essence. Le RPG français s’adresse autant aux amateurs de défis qu’à celles et ceux à la recherche d’une histoire forte en émotions. Le patch 1.3.0 est disponible dès aujourd’hui sur PC, en attendant son arrivée sur PS5 et Xbox Series.

