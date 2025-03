Lecture Zen Résumer l'article

Pour faire le plein de k-dramas, en mars 2025, sur Netflix, suivez notre guide avec trois nouveautés bientôt disponibles en streaming.

En mars 2025, Netflix ajoute deux dramas coréens pleins de romantisme : de quoi bien accompagner l’arrivée prochaine du printemps. Mais vous aurez également droit à un film dans la veine des thrillers les plus sombres.

La vie portera ses fruits (7 mars)

Voilà sans doute l’un des k-dramas les plus attendus de l’année 2025 : La vie portera ses fruits (ou When Life Gives You Tangerines) nous promet son lot d’émotions. Déjà, car l’on retrouve IU, une chanteuse et actrice profondément aimée qui a porté My Mister et Hotel del Luna, qui ne sont plus à présenter aux fans du genre. Elle formera ici un tandem avec Park Bo-gum (Reply 1988, Record of Youth). Ensuite, la créatrice n’est autre que la scénariste de Fight for My Way et When the Camellia Blooms, deux dramas réputés pour être particulièrement réparateurs et bien écrits. Enfin, derrière la caméra, cette équipe de choc se complète de Kim Won-seok, réalisateur de… My Mister et Misaeng, des critiques sociales au succès critique.

Autant dire qu’à ce niveau-là, La vie portera ses fruits coche toutes les cases pour devenir un nouveau classique des k-dramas. C’est l’histoire d’un premier amour, qui se déroule sur l’île de Jeju (oui, comme Retour à Samdal-ri) sur quatre saisons, à partir des années 1950. Ae-Sun est à la fois une littéraire et une rebelle, qui ne rêve que de devenir poétesse, mais elle vit dans la pauvreté et ne peut étudier. Gwan-Sik, quant à lui, est un jeune homme timide, introverti, taiseux, et profondément appliqué. Sur le papier, cela promet donc une histoire d’amour touchante, et parfois drôle, sur fond social et historique.

Pour l’anecdote, le titre coréen original, « pogssag sog-asssuda », issu plus précisément du dialecte jejuan, signifie « merci pour votre travail acharné ».

Diffusion : les 7, 14, 21 et 28 mars 2025, quatre épisodes chaque semaine (en quatre parties, car une partie par saison)

les 7, 14, 21 et 28 mars 2025, quatre épisodes chaque semaine (en quatre parties, car une partie par saison) Nombre d’épisodes : 16

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La vie portera ses fruits Il n’y a pas d’offres pour le moment

The Potato Lab (à partir du 1ᵉʳ mars)

Changement total d’atmosphère avec The Potato Lab, le nouvea k-drama à diffusion hebdomadaire sur Netflix. Une chercheuse spécialisée dans l’étude des pommes de terre travaille dans un laboratoire top secret, au cœur d’une vallée en haute montagne, pour élaborer une toute nouvelle sorte de patate. La nomination d’un nouveau directeur va tout bouleverser, professionnellement et… sentimentalement ?

Premier épisode : 1ᵉʳ mars

1ᵉʳ mars Diffusion : le samedi et le dimanche

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Potato Lab Il n’y a pas d’offres pour le moment

Weak Hero Class 1 (25 mars)

Ce n’est pas une nouveauté, mais une acquisition : le célèbre k-drama Weak Hero Class 1 arrive sur Netflix le 25 mars. C’est une série coréenne qui affronte le sujet du harcèlement scolaire, comme The Glory et Pyramid Game. Park Ji Hoon y interprète Yeon Si Eun, un bon élève qui utilise son intelligence pour combattre ses harceleurs. Une partie 2 a été mise en production par Netflix, il était donc évident que cette première partie arriverait sur la plateforme tôt ou tard.

Diffusion : 25 mars

25 mars Nombre d’épisodes : 8

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Weak Hero Class 1 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Film : Revelations (21 mars)

Ce long-métrage est une enquête policière qui résulte de la collaboration entre deux hommes : un pasteur d’une petite ville et un détective « hanté par des visions ». Ensemble, ils tentent de résoudre une étrange disparition : celle du fils du pasteur. Ce thriller est réalisé par Yeon Sang Ho, à qui l’on doit Hellbound, aussi sur Netflix, ainsi que Dernier train pour Busan.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Revelations Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama