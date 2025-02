Lecture Zen Résumer l'article

Il y a beaucoup d’amour, dans les k-dramas de Netflix en février 2025. Suivez le guide.

Si Newtopia, avec Jisoo, est attendu pour ce mois-ci sur Prime Video, le service de streaming Netflix a, lui aussi, un k-drama qui devrait attirer l’attention en février 2025.

Comme un film (Melo Movie)

De l’amour, rien que de l’amour. Cette comédie romantique est sans doute la série coréenne la plus attendue du mois, et elle tombera le jour de la Saint-Valentin sur Netflix. Comme un film (Melo Movie) raconte le récit croisé de deux trentenaires qui n’aspirent qu’à créer, dans le milieu du cinéma, malgré un passé traumatique et des difficultés. Kim Moo Bi est assistante réalisatrice, mais rêve de devenir réalisatrice ; Ko Gyeom était acteur de seconds rôles, mais est devenu critique de cinéma. Ils se rencontrent sur un plateau de tournage. Ce sera sans doute le phénomène romantique du mois, comme Un Jour il y a de cela un an.

Nombre d’épisodes : 10

10 Date en mise en ligne : vendredi 14 février

Demande aux étoiles

Une histoire d’amour dans l’espace. C’est le postulat de Demande aux étoiles, qui raconte la trajectoire du médecin Gong Ryong, qui séjourne à bord d’une station spatiale tout en gardant sa véritable identité secrète. Là-haut, il fait la rencontre d’une astronaute très stricte, Eve Kim. Le k-drama a commencé début 2025 et se poursuit ce mois-ci. Il se terminera bientôt, sous un ciel étoilé.

Nombre d’épisodes : 16

16 Dernier épisode : 23 février

23 février Diffusion : le samedi et le dimanche

The Trauma Code

Auriez-vous loupé l’ajout de The Trauma Code fin janvier ? En février, c’est l’occasion de se rattraper, car ce k-drama médical a passionné les téléspectateurs et téléspectatrices de Netflix avec ses récits sous haute tension. Et pour cause, on y suit un chirurgien de guerre — aux méthodes très particulières — dans un centre de traumatologie.

Nombre d’épisodes : 8

8 Date en mise en ligne : 24 janvier

