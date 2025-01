Lecture Zen Résumer l'article

Voici le guide des séries sud-coréennes à suivre en janvier 2025 sur Netflix.

Il n’y a pas que Squid Game dans la vie. Au programme des k-dramas de ce mois de janvier sur Netflix, de la science-fiction romantique, de la romance nimbée de thriller, et une série familiale.

Demande aux étoiles (When The Stars Gossip)

L’année 2025 des k-dramas commence par une nouvelle production du studio Dragon : Demande aux étoiles (When The Stars Gossip). Oui, de la science-fiction au programme de cette nouvelle série à diffusion épisodique.

Tout se passe à bord d’une station spatiale. D’un côté, il y a Gong Ryong, un médecin qui y séjourne comme touriste, et qui garde son identité exacte secrète. De l’autre, une astronaute professionnelle : la commandante Eve Kim. La rencontre va faire des étincelles. Une « space romance », en somme ! Futur drama culte ?

Premier épisode : 4 janvier

4 janvier Nombre d’épisodes : 16

16 Diffusion : le samedi et le dimanche

Quand le téléphone sonne (When The Phone Rings)

Quand le téléphone sonne passionne les téléspectatrices et téléspectateurs depuis maintenant plusieurs semaines. Il faut dire que cette série coréenne coche à la fois les cases de la romance et du thriller, de quoi captiver du début à la fin. Au cœur de l’histoire, un couple déjà formé en apparence : Sa-Eon, porte-parole du président, et Hee-joo, interprète en langue des signes, mutique. Ce mariage de convenance prend un autre tournant quand Hee-joo est enlevée et que Sa-Eon reçoit un mystérieux appel.

Le drama s’achèvera, à l’issue de ses 12 épisodes, tout début janvier 2025.

Nombre d’épisodes : 12

12 Dernier épisode : samedi 4 janvier

Iron Family

Le drama coréen aux 36 épisodes continue son bout de chemin à raison de deux épisodes par semaine. Iron Family situe son histoire au sein d’une laverie familiale, où la benjamine, Da-rim, est atteinte de cécité précoce. L’accès au traitement est toutefois trop cher pour elle et sa famille. Jusqu’à une rencontre inattendue.

Nombre d’épisodes : 36

36 Diffusion : le samedi et le dimanche

Que deviennent Weak Hero Class 2 et The Trauma Code ?

Initialement, deux autres k-dramas avaient été évoqués pour janvier 2025 : Weak Hero Class 2 et The Trauma Code : Heroes On Call. Aucun des deux n’a finalement reçu de date définitive. Concernant le drama scolaire Weak Hero Class 2 (de jeunes garçons qui luttent contre la violence scolaire), on peut imaginer qu’avant de diffuser ce second chapitre, Netflix va essayer d’avoir les droits du premier, disponible seulement sur Viki, pour l’heure. Quant au drama médical The Trauma Code (dédié à un chirurgien opérant en zones de conflits), la date initiale était le 24 janvier 2025, mais celle-ci a finalement disparu. L’attente ne devrait toutefois plus être très longue.

