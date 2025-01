Lecture Zen Résumer l'article

Squid Game livre une saison 2 qui se termine sans rien résoudre, au contraire. Le créateur de la série Netflix estime qu’il s’agit pourtant d’une vraie fin de chapitre pour Gi-hun, en attendant la saison 3.

Comme la plupart des œuvres coréennes, Squid Game n’était pas initialement prévue pour durer plus d’une saison. La fin de la saison 1, même si elle est ouverte, donnait donc un sentiment de fermeture. En revanche, la façon dont se termine la saison 2 est tout autre : les fans ont eu la sensation que tout s’arrêtait en pleine action, sans réelle conclusion, voire pire, en attendant la saison 3 (déjà confirmée). Le créateur n’est pas d’accord. Attention, spoilers.

Le créateur de Squid Game n’a pas choisi cette fin de saison 2 au hasard

Le créateur l’avait déjà expliqué : il a écrit les saisons 2 et 3 d’une seule traite. Si l’idée était auparavant d’en faire une seule saison de 8 à 9 épisodes, son écriture l’a finalement mené à l’évidence : il lui fallait plus de 10 épisodes. C’est la raison, déjà connue, pour laquelle la saison 2 n’a « que » 7 épisodes. Mais pourquoi s’arrêter sur ce cliffhanger, spécifiquement ?

À la fin de cette partie 2, en effet, Gi-hun a rassemblé les plus fervents opposants aux jeux pour mener une rébellion interne. Hyun-ju et d’autres le suivent en prenant les armes des soldats masqués. Il en découle une intense séquence d’action, une fusillade entre insurgés et soldats. In fine, les insurgés sont totalement dépassés. Alors que Gi-hun s’apprête à pénétrer plus loin dans les coulisses du jeu, 001 cesse de faire semblant et redevient le Maître du jeu. De nouveau vêtu de son masque noir, il abat froidement le meilleur ami de Gi-hun. Ce dernier se retrouve de nouveau seul et acculé ; tandis que Hyun-jun est retournée au dortoir. Le détective Jun-ho, quant à lui, est toujours sur son bateau, sans parvenir à trouver l’île. Pire, le capitaine est un traître, et il ne le sait pas pour l’instant.

Beaucoup d’autres éléments restent en total suspend : c’est un immense cliffhanger où aucun fil narratif n’est vraiment dénoué.

« J’ai pensé que c’était le bon moment pour mettre un terme à cette longue histoire. » Hwang Dong-hyuk

Ce n’est pas un hasard, mais là encore un choix du créateur, Hwang Dong-hyuk, qui donne quelques détails dans Variety. « Je voulais donc avoir un point adéquat où je pourrais clore la deuxième saison et passer à la troisième », détaille-t-il. « Et quand vous regardez l’histoire de Gi-hun, toutes les tentatives qu’il fait pour arrêter le jeu : la première étant d’obtenir ces mercenaires et d’essayer de mettre en place un dispositif de repérage, cela échoue ; la deuxième tentative de persuader les gens de voter pour qu’ils puissent quitter le jeu, cela échoue également ; et puis la troisième et dernière tentative de rassembler les gens et de provoquer la rébellion, tout cela échoue également. »

Ces trois échecs, qui visaient à mettre fin aux jeux, « mènent à cette lourde crise de perdre son meilleur ami, Jung-bae, des mains du Maître du jeu ».

Gi-hun est mis en échec à la fin de la saison 2. // Source : Netflix

Raison pour laquelle Hwang Dong-hyuk a estimé que ce point le plus bas, cette sorte d’échec final, représentait la conclusion d’un chapitre dans la vie du héros de Squid Game. « (…) J’ai pensé que c’était le bon moment pour mettre un terme à cette longue histoire. À partir de ce moment-là, dans la troisième saison, avec ce sentiment de culpabilité et d’échec qui pèse lourdement sur lui, comment Gi-hun va-t-il poursuivre sa mission ? C’est l’histoire qui va continuer à se dérouler. »

La saison 3 de Squid Game est attendue pour 2025. Elle sortira durant l’été ou à la rentrée. Le nombre d’épisodes n’est pas encore connu, mais l’on sait que ce sera la saison finale qui, cette fois-ci, terminera pour de bon l’histoire démarrée en 2021.

