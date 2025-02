Lecture Zen Résumer l'article

La série d’espionnage cartonne de nouveau sur Netflix, avec une saison 2 remplie d’action. Si vous avez déjà dévoré ces 6 petits épisodes, voici donc 5 séries comme The Recruit, à découvrir en streaming.

L’agent Hendricks est enfin de retour ! Deux ans après une première saison qui mêlait espionnage, action, baston et humour, la série The Recruit squatte ainsi à nouveau le top 10 de Netflix, avec une saison 2 dévoilée le 30 janvier 2025. L’occasion de voyager en Corée du Sud, pour une toute nouvelle mission secrète. Alors, que regarder après la saison 2 de The Recruit, avec Noah Centineo ?

XO, Kitty

Un voyage en Corée du Sud et la présence de Noah Centineo pour l’illuminer : The Recruit partage étonnamment quelques points communs avec XO, Kitty, série adolescente phare du catalogue Netflix. Ce spin-off de la trilogie À tous les garçons que j’ai aimés se concentre sur Kitty, la petite sœur de Lara Jean. Pendant deux saisons, on peut ainsi y découvrir ses déboires amoureux, alors qu’elle s’envole pour Séoul pour rejoindre son petit ami.

Une escapade à l’autre bout du monde durant laquelle elle va pouvoir découvrir son identité au passage. Résultat : XO, Kitty est une série rafraîchissante, qui aborde la bisexualité comme rarement à l’écran. Et Noah Centineo reprend exceptionnellement son rôle de Peter Kavinsky, dans À tous les garçons que j’ai aimés, le temps d’un épisode adorable que vous auriez tort de rater.

The Night Agent

Difficile de parler de The Recruit sans évoquer l’autre série d’espionnage déjà culte de Netflix : The Night Agent, évidemment. L’une des meilleures productions disponibles sur la plateforme de streaming nous embarque ainsi aux côtés de Peter Suterland, un agent de nuit chargé de surveiller un mystérieux téléphone qui ne sonne jamais. Mais le jour où cet employé du FBI doit enfin décrocher le combiné, il va découvrir une conspiration qui implique les plus hautes sphères du gouvernement américain…

The Night Agent ne fait jamais dans la subtilité, durant ses deux saisons, mais c’est exactement pour cela qu’on l’aime. La série d’action avec Gabriel Basso nous permet ainsi d’enchaîner les épisodes, le temps d’un long week-end pluvieux et sans prise de tête, en attendant une saison 3 imminente.

The Rookie : Le Flic de Los Angeles

Bien avant de donner naissance à The Recruit, en 2022, le showrunner Alexi Hawley avait déjà imaginé une autre série à succès, dès 2018 : The Rookie : Le Flic de Los Angeles. Depuis déjà 7 saisons, on peut ainsi suivre les aventures de John Nolan, un quarantenaire qui décide de devenir policier, alors que son fils part pour l’université et que sa femme l’a quitté. Il endosse le rôle inattendu de la jeune recrue, malgré son âge, au sein de la police de Los Angeles.

Inspirée par la vraie vie de l’officier William Norcross, The Rookie bénéficie surtout de la présence de Nathan Fillion (Castle) pour distinguer la série des dizaines de récits policiers qui peuplent nos écrans chaque mois. Avec ses nombreux épisodes au compteur et ses intrigues parfaites pour débrancher son cerveau, cette petite sœur de NCIS et autres classiques du genre sera idéale pour vous changer les idées.

La Diplomate

Vous aimez regarder The Recruit pour ses intrigues géopolitiques captivantes, à défaut d’être crédibles ? Alors, vous allez adorer découvrir une représentation un brin plus réaliste du sujet avec les deux saisons de La Diplomate. Kate Wyler y est propulsée au poste d’ambassadrice des États-Unis, au Royaume-Uni. Objectif : faire face à une crise internationale sans précédent, alors qu’un porte-avions britannique a mystérieusement été attaqué.

Menée par le duo formé par Keri Russell (The Americans) et Rufus Sewell (The Man in the High Castle), en pleine forme, La Diplomate s’intéresse ainsi aux conséquences politiques et personnelles de la nouvelle vie du personnage de Kate. Une série intense et haletante, qui multiplie les rebondissements sans temps mort et dont on attend déjà la saison 3 avec impatience.

The Spy

Les meilleures séries d’espionnage ne sont pas forcément les plus connues. La preuve avec The Spy, disponible sur Netflix. Créé et écrit par le grand Gideon Raff (Hatufim, Homeland), ce thriller en seulement 6 épisodes s’inspire ainsi de l’histoire vraie d’Eli Cohen, un ancien agent du Mossad infiltré en Syrie. On plonge alors avec lui dans les années 1960, alors qu’il se fraie un chemin vers les sphères militaires et politiques les plus prestigieuses. Mais cette double vie a un prix, puisque le mensonge s’invite aussi dans sa vie personnelle…

Plus sérieuse et vraisemblable que The Recruit, The Spy est une petite pépite dans laquelle Sacha Baron Cohen (Borat, The Dictator) trouve l’une des meilleures performances de sa carrière, loin de ses rôles parodiques habituels. Alors, ne manquez pas cette série historique et géopolitique d’une efficacité redoutable.

