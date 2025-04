Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le 11 avril 2025, une série espagnole sortie de nulle part parvient à dépasser Adolescence et même Black Mirror dans le top 10 de Netflix : El Jardinero. Si vous avez déjà englouti ces 6 épisodes macabres, voici 4 séries similaires à dévorer en streaming.

Et si le magnifique jardin de votre voisin cachait un secret ? Et si son engrais aux propriétés étonnantes était en réalité alimenté par… des cadavres ? Bienvenue dans El Jardinero, dernière production espagnole made in Netflix et immense carton depuis sa sortie, le 11 avril 2025. Pour continuer sur votre lancée, après cette histoire de meurtres, de plantes, de romance et de relation mère-fils compliquée, voici 4 séries comme El Jardinero à voir en streaming.

Les Meurtres Zen

Dans El Jardinero, Elmer n’hésite pas à utiliser ses talents pour le jardinage pour mieux enrober la mort de ses victimes. Björn Diemel, lui, possède un autre atout dans sa manche : la méditation en pleine conscience. Le personnage principal des Meurtres Zen découvre ainsi à quel point yoga peut rimer avec assassinat, pendant 8 épisodes totalement loufoques.

Majoritairement basé sur l’humour noir et les situations improbables, ce thriller, adapté du best-seller littéraire de Karsten Dusse, met en scène la double vie d’un avocat aux passes temps très singuliers. Les Meurtres Zen s’impose ainsi comme le grand frère caché d’El Jardinero, version allemande.

You

Elmer n’est pas le seul tueur en série inquiétant qui hante le catalogue de Netflix. Un autre personnage, en apparence parfait, nous fait ainsi frissonner de terreur depuis 2017 : celui de Joe Goldberg dans You. Alors que l’ultime saison 5 s’apprête justement à être mise en ligne sur Netflix, le 24 avril, l’occasion est donc parfaite pour vous lancer dans ce thriller psychologique mené par Penn Badgley (Gossip Girl).

Vous y rencontrerez un libraire, aux faux airs de prince charmant, qui cultive en réalité de nombreuses obsessions malsaines pour ses clientes… jusqu’au meurtre. You est ainsi une série au propos trouble, qui sexualise la figure du tueur en série tout en déconstruisant les injonctions qui pèsent encore trop souvent sur les femmes. On vous laisse vous faire votre propre avis.

La Casa de las Flores

Vous avez la main verte et vous cherchez une autre série pour alimenter votre passion, après El Jardinero ? Alors, vous devriez vraiment jeter un œil à La Casa de las Flores, comédie dramatique mexicaine haute en couleurs. On change ici totalement d’ambiance pour suivre la riche famille de La Mora, célèbre pour sa fleurissante activité de fleuristes (vous l’avez ?). Mais lorsqu’un drame survient, leur petit monde parfait vole en éclats.

Secrets de famille, cadavres cachés dans les placards et cabarets mystérieux sont au programme de cette saga en trois saisons, qui fait la part belle aux personnages féminins et LGBTQIA+. Vous y retrouverez même la géniale actrice Cecilia Suárez, connue sous le nom de La China Jurado dans El Jardinero, et qui tient ici le rôle central de Paulina, l’une des filles de La Mora. Cerise sur le gâteau : chaque épisode de cette série mexicaine porte le nom d’une fleur, symbolisant la morale à retenir de chaque histoire.

Élite

Vous avez la sensation d’avoir déjà aperçu Álvaro Rico, le comédien phare d’El Jardinero, quelque part ? C’est normal, avant d’enfiler les gants de jardinier d’Elmer, l’acteur espagnol a surtout brillé dans l’une des séries espagnoles les plus épicées du catalogue Netflix : Élite, bien sûr. Il y incarnait le personnage de Polo, dans les trois premières saisons de ce teen drama muy caliente.

Il y fréquentait alors le prestigieux lycée Las Encinas, dans une intrigue mêlant lutte des classes, enquête policière et parties de jambes en l’air à chaque coin de couloir. Pendant huit saisons, Élite a ainsi enchaîné les clichés, jusqu’à un final totalement absurde. Un petit plaisir coupable ridicule, mais tout de même addictif.

