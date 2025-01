Lecture Zen Résumer l'article

Sony a partagé une statistique intéressante sur la manière dont les joueuses et les joueurs utilisent leur PS5. 50 % d’entre eux, seulement, font appel au mode veille.

Quand on éteint sa PS5, deux choix s’offrent à nous : extinction complète de la console ou mise au repos. La deuxième option, aussi appelée mode veille, permet de laisser activer certaines fonctionnalités, comme l’alimentation des ports USB pour recharger les manettes, la connexion internet (pour télécharger des jeux et/ou des mises à jour) ou l’accès à distance. Bien entendu, le mode veille en question consomme un peu d’électricité.

La mise au repos améliore aussi l’expérience puisqu’elle permet de maintenir un jeu « en pause », afin de le retrouver rapidement quand on rallume la PS5. Et il semblerait qu’une bonne moitié des propriétaires ne soit pas au courant de ce confort, car beaucoup préfèrent éteindre complétement leur console, a indiqué Sony dans une interview publiée le 3 février sur Game File.

Mode veille PS5 // Source : Capture PS5

Le mode repos de la PS5 est sous-utilisé

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

Cette statistique 50/50 est assez étonnante dans le sens où le mode repos de la PS5 est vraiment pratique. Sony s’attendait d’ailleurs à ce que la part lui soit largement favorable. « En interne, on avait une hypothèse selon laquelle beaucoup plus de gens mettraient leur PS5 en veille plutôt que de l’éteindre entre leurs sessions de jeu. Mais, en réalité, on est à 50/50 », révèle Cory Gasaway, vice-président du département Product, Game and Player Expériences chez Sony Interactive Entertainment.

Figurez-vous que cette répartition équitable est à l’origine du nouvel écran d’accueil, introduit en fin d’année dernière et réunissant plusieurs widgets à configurer (pour une expérience plus personnalisée). Cette interface s’affiche quand on rallume une PS5 éteinte complétement, alors qu’une console sortant de veille pourra reprendre directement un jeu en cours d’utilisation (s’il n’a pas été fermé).

Sans doute que certains propriétaires d’une PS5 préfèrent éteindre complétement leur console pour maîtriser leur facture d’électricité et, le cas échéant, ne sont pas à quelques secondes d’attente près quand ils la rallument. Cette page fournie par Sony renseigne sur la consommation de la PS5 en fonction de l’utilisation, et on peut constater que le mode veille est peu gourmand.

La puissance nécessaire navigue entre 0,38 W et 4,2 W en fonction des modèles et des options activées (exemple : l’alimentation des ports USB consomment un peu plus). Ramené à l’année, cela donne une consommation comprise entre 3 kWh et 37 kWh, soit entre 51 centimes et 6,29 € avec un contrat EDF « Zen Fixe ». Bien sûr, ces coûts sont peu parlants : personne ne laisserait sa PS5 en veille pendant un an, mais cela donne un ordre d’idée. En pic, la puissance d’une PS5 peut dépasser les 200 W.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+