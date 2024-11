Lecture Zen Résumer l'article

Sony espère que la PlayStation 5 pourra tenir dix ans, un long cycle sur le marché des consoles. Le modèle Pro, plus puissant, pourrait l’aider à garantir une telle longévité.

Dans une poignée de jours, la PlayStation 5 fêtera — déjà — ses quatre ans d’existence. Elle sera bientôt rejointe dans la gamme par la PS5 Pro, un modèle plus puissant, destiné aux joueuses et aux joueurs les plus exigeants (et fortunés). Comme l’a rappelé Hideaki Nishino dans les colonnes de Variety le 31 octobre, la PS5 Pro n’est pas une nouvelle génération. « La PS5 Pro fera tout ce que la PS5 sait faire. C’est un choix pour les consommateurs. S’ils veulent des plus beaux graphismes, alors ils la choisiront », explique-t-il.

En réalité, la PS5 Pro est aussi là pour aider la génération à tenir pendant dix ans. C’est en tout cas le souhait d’Hideaki Nishino. Il indique à ce sujet : « On conçoit tout avec un coup d’avance. Nous ne venons pas de faire un pas en avant, sans connaître les deux suivants. Ce n’est pas notre manière de fonctionner, car nous devons nous assurer que notre génération actuelle, pensée pour 10 ans, continue de bien se porter. »

La PS5 peut-elle vraiment tenir 10 ans ?

Attention, les propos d’Hideaki Nishino ne veulent pas dire que la PlayStation 6 sortira dix ans après la PS5 — soit en 2030. Aujourd’hui, des jeux vidéo continue de paraître sur la PlayStation 4, qui date de 2013. On pense à Call of Duty: Black Ops 6 ou encore à EA Sports FC 25. Dans l’histoire de Sony — et des consoles en règle générale –, aucune PlayStation n’est sortie dix ans après l’autre.

Voici le calendrier des consoles de salon PlayStation :

PlayStation, sortie en 1994 ;

PlayStation 2, sortie en 2000 ;

PlayStation 3, sortie en 2006 ;

PlayStation 4, sortie en 2013 ;

PlayStation 4 Pro, sortie en 2016 ;

PlayStation 5, sortie en 2020 ;

PlayStation 5 Pro, sortie en 2024.

Hors déclinaison Pro, les consoles de salon estampillées PlayStation cèdent leur place après un cycle de six à sept ans — ce qui ne correspond pas à un abandon total. Si Sony s’en tient à ces statistiques, alors la PS6 pourrait sortir à l’horizon 2027, voire 2028, respectant alors une cohabitation avec la génération PS5 pendant deux à trois ans. Cohabitation qui, au passage, permet de rentabiliser un peu plus les 800 € investis dans la version Pro.

Dans cette optique, le gain de puissance fourni par la PS5 Pro peut aider la génération à prolonger la durée du cycle en maintenant des conditions de jeu très confortables. En tout cas, Sony n’entend pas accélérer la course technologique, alors que tout va très vite dans d’autres secteurs (exemple : Apple sort une nouvelle puce et un nouvel iPhone tous les ans). Ce que rappelle très justement Hideaki Nishino : « Les avancées technologiques et l’innovation vont plus vite aujourd’hui. Les téléphones sont mis à jour chaque année. Les PC sont mis à jour chaque année. Je ne pense pas que nous irons sur des mises à jour chaque année, mais il y a des choses que nous pouvons envisager pour proposer les meilleures choses sur le segment des consoles. C’est notre vision. »

