Blue Ghost, l’atterrisseur lunaire de Firefly Aerospace, a réussi son pari. À peine arrivé sur la Lune, le robot a obtenu une superbe image de sa propre ombre et de notre planète, en arrière-plan.

Blue Ghost s’est posé sur la Lune. Après 45 jours d’un long voyage entamé à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, la mission a réussi le plus difficile : se poser sur la Lune, le 2 mars 2025. Firefly Aerospace, l’entreprise qui développe la mission pour le compte de la NASA, a indiqué que « l’atterrisseur lunaire Blue Ghost s’est posé en douceur sur la surface de la Lune, dans une configuration droite et stable » — oui, certains robots ont déjà fini la tête en bas en tentant un atterrissage lunaire.

Blue Ghost fait un cliché de son ombre sur la Lune

À peine arrivé sur la Lune, Blue Ghost a pris un cliché saisissant, dans lequel son ombre se détache à la surface de l’astre. Surtout, on distingue également la Terre en arrière-plan, telle une petite bille bleutée perdue dans l’immensité sombre de l’espace.

L’ombre de Blue Ghost sur la Lune, avec vue sur la Terre. // Source : Via X @Firefly_Space (photo recadrée)

« L’atterrisseur a vu son ombre, avec 2 semaines d’opérations ! », commente Firely Aerospace sur X (ex-Twitter). La mission de l’atterrisseur, nommée Ghost Riders in the Sky, doit durer 14 jours au total, soit une journée lunaire. Le 16 mars, Blue Ghost entrera dans la nuit lunaire, capturant au passage le coucher du Soleil.

Selon Firefly Aerospace, l’atterrisseur sera capable de fonctionner quelques heures après le début de la nuit lunaire. Ensuite, il ne devrait plus être en mesure de fonctionner pendant une période aussi longue sans ensoleillement — l’énergie de Blue Ghost étant fournie par ses panneaux solaires. Précédemment, d’autres missions lunaires ont eu une durée de vie tout aussi brève.

Forer, photographier une éclipse : ce que fera Blue Ghost sur la Lune

Que va faire Blue Ghost durant ces deux semaines ? Le robot va devoir réaliser plusieurs démonstrations scientifiques et technologiques pour la Nasa, à l’aide de ses divers instruments. Il est ainsi prévu de procéder à un forage du sous-sol lunaire et de collecter des échantillons. On peut également s’attendre à ce que Firefly Aerospace partage d’autres clichés de la Lune durant la mission.

Blue Ghost sera par ailleurs très bien placé pour immortaliser l’éclipse lunaire du 14 mars prochain — concrètement, Blue Ghost verra donc une éclipse solaire, la Terre cachant le Soleil, vue depuis la Lune.

