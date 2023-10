La saison 7 de Rick and Morty débarque le 15 octobre 2023 aux US et dès le lendemain en France. Bien que Netflix dispose des droits de diffusions des six premières saisons, le géant du streaming n’est pas prioritaire sur cette nouvelle fournée d’épisodes. Mais rassurez-vous, il existe plusieurs manières légales de regarder cette saison 7 en France.

Après quelques déboires qui laissaient planer le doute quant à l’avenir de la série, le duo Rick and Morty reprend bel et bien du service, pour une septième saison qui s’annonce tout aussi haut en couleur que les précédentes. Alors que Netflix vient seulement de mettre en ligne la saison 6, dont les 10 épisodes sont arrivés cet été sur la plateforme, cette septième saison débarque en France sur d’autres services de streaming. Les épisodes sont diffusés aux États-Unis sur la chaîne Adult Swim, et sont disponibles le lendemain en France en VF et VOSTFR sur Adult Swim France, à raison d’un nouvel épisode chaque lundi.

Où regarder la saison 7 de Rick and Morty en streaming légal en France ?

Les programmes d’Adult Swim US sont accessibles en streaming légal en France sur la chaîne Warner TV Next, anciennement Toonami. La saison 7 de Rick and Morty sera disponible à partir du 16 octobre, soit 24 h après les États-Unis, en VOSTFR et en version française.

Sur Molotov

La chaîne Warner TV Next est disponible en illimité sur Molotov. Vous y retrouverez la nouvelle saison de Rick and Morty dès le lendemain de leur diffusion US, ainsi que les six premières saisons. Pour accéder au programme de Warner TV Next, vous devrez vous abonner sur la page dédiée et souscrire à l’offre au prix de 3,99 € par mois, sans engagement.

Sur Amazon Prime Video

Vous pouvez vous abonner aux chaînes Adult Swim et Warner TV Next via Prime Video Channels au prix de 2,99 € par mois. Adult Swim + Warner TV Next est un abonnement supplémentaire optionnel qui vient s’ajouter à celui de Prime Video, au prix de 69,99 euros par an, ou 6,99 € par mois.

En passant par un FAI

Warner TV Next est accessible via certains fournisseurs d’accès à internet.

Bouygues et ses abonnements fibre à partir de 18,99 € par mois, propose la chaîne sur le canal 147, via le bouquet Bbox Famille, au prix de 1 € le 1ᵉʳ mois, puis 14,99 € par mois.

À quoi s’attendre dans la saison 7 de Rick et Morty ?

Cette septième saison se déroule juste après des événements de la saison 6, et semble mettre l’accent sur le nouvel ennemi de Rick, Rick Prime. Le premier épisode, disponible en France le lundi 16 octobre, s’intitule sobrement « How Poopy Got His Poop Back ». Nul besoin d’avoir un bon niveau d’anglais pour comprendre que ces nouveaux épisodes seront toujours placés sous le signe de l’humour irrévérencieux et de la blague facile.

Pour celles et ceux qui souhaitent rattraper leur retard, les six premières saisons de Rick and Morty sont disponibles en France sur plusieurs plateformes de SVOD, dont Netflix, et le Pass Warner, via Amazon Prime Video.

