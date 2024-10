Lecture Zen Résumer l'article

Le copypasta Rick & Morty est devenu un symbole culte du sarcasme sur internet, souvent utilisé pour tourner en dérision les fans prétentieux de la série. Mais d’où vient cette phrase, et comment est-elle devenue si populaire ?

« To be fair, you have to have a very high IQ to understand Rick and Morty » (ce qui se traduit par Pour être honnête, il faut avoir un QI très élevé pour comprendre Rick et Morty) est un copypasta que les fans et les détracteurs de la série animée Rick et Morty utilisent pour répondre sarcastiquement aux critiques de l’émission.

C’est quoi un copypasta ?

Un copypasta est un texte qui est copié et collé à répétition sur le net, la plupart du temps sur des forums, des réseaux sociaux ou dans la section des commentaires. Le terme vient de la combinaison des mots anglais « copy » et « paste » (soit copier et coller). Ces textes sont généralement partagés pour diverses raisons, comme pour faire rire, provoquer une réaction ou juste pour propager un mème.

Le copypasta Rick & Morty commence par une déclaration prétentieuse : « Pour être honnête, il faut avoir un QI très élevé pour comprendre Rick et Morty ». Le texte, qui s’étend ensuite sur les complexités philosophiques et scientifiques de la série, prétend que seules les personnes intellectuellement supérieures peuvent réellement apprécier l’humour et les références de Rick et Morty.

Les origines d’un mème intellectuellement… supérieur ?

Mais alors, d’où vient ce copypasta devenu culte ?

Le 29 juillet 2017, l’internaute Niekisch sur Reddit a soumis la première variation connue du copypasta dans la section des commentaires d’une publication sur /r/CringeAnarchy. Le lendemain, l’internaute trinityjadex a publié le texte complet sur /r/copypasta, une autre rubrique de Reddit.

Depuis son apparition en ligne, le copypasta a été remanié à de nombreuses reprises, avec des utilisateurs remplaçant diverses parties du texte pour faire des blagues faisant référence à d’autres personnages et œuvres de la culture pop.

Vous pouvez vous-même reprendre la recette du texte et l’adapter à d’autres figures emblématiques pour vous moquer ouvertement des fans d’une communauté, ou simplement de vous-même.

Voici le texte intégral :

To be fair, you have to have a very high IQ to understand Rick and Morty. The humour is extremely subtle, and without a solid grasp of theoretical physics most of the jokes will go over a typical viewer’s head. There’s also Rick’s nihilistic outlook, which is deftly woven into his characterisation- his personal philosophy draws heavily from Narodnaya Volya literature, for instance. The fans understand this stuff; they have the intellectual capacity to truly appreciate the depths of these jokes, to realise that they’re not just funny- they say something deep about LIFE. As a consequence people who dislike Rick & Morty truly ARE idiots- of course they wouldn’t appreciate, for instance, the humour in Rick’s existential catchphrase « Wubba Lubba Dub Dub, » which itself is a cryptic reference to Turgenev’s Russian epic Fathers and Sons. I’m smirking right now just imagining one of those addlepated simpletons scratching their heads in confusion as Dan Harmon’s genius wit unfolds itself on their television screens. What fools.. how I pity them. 😂

And yes, by the way, i DO have a Rick & Morty tattoo. And no, you cannot see it. It’s for the ladies’ eyes only- and even then they have to demonstrate that they’re within 5 IQ points of my own (preferably lower) beforehand. Nothing personal kid 😎

En français, cela donnerait :

Pour être honnête, il faut avoir un QI très élevé pour comprendre Rick et Morty. L’humour est extrêmement subtil et, sans une solide connaissance de la physique théorique, la plupart des blagues passeront au-dessus de la tête d’un spectateur lambda. Il y a aussi la vision nihiliste de Rick, qui est habilement intégrée à sa caractérisation — sa philosophie personnelle s’inspire fortement de la littérature Narodnaya Volya, par exemple. Les fans comprennent tout cela ; ils ont la capacité intellectuelle d’apprécier la profondeur de ces blagues, de se rendre compte qu’elles ne sont pas seulement drôles, mais qu’elles disent quelque chose de profond sur la VIE. Par conséquent, ceux qui n’aiment pas Rick & Morty SONT vraiment des idiots — bien sûr, ils n’apprécieraient pas, par exemple, l’humour de la phrase d’accroche existentielle de Rick « Wubba Lubba Dub Dub », qui est elle-même une référence cryptique à l’épopée russe de Tourgueniev « Fathers and Sons » (Pères et fils). Je souris en ce moment même en imaginant l’un de ces simplets drogués se gratter la tête avec confusion alors que le génie de Dan Harmon se déploie sur leurs écrans de télévision. Quels imbéciles… comme je les plains. 😂

Et oui, au fait, j’ai un tatouage Rick & Morty. Et non, vous ne pouvez pas le voir. Il est réservé aux yeux des femmes — et encore, elles doivent prouver qu’elles ont un QI inférieur de 5 points au mien (de préférence plus bas). Rien de personnel, petit 😎

