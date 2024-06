Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’offre Rat+ de Canal + est un abonnement réservé au moins de 26 ans. Il inclut plusieurs services de streaming pour un prix très compétitif. Vous retrouverez bien sûr Canal+, mais aussi Netflix, Disney+, ou le nouveau venu Max (HBO), le tout pour moins de 20 € par mois.

C’est quoi, l’offre Rat+ pour les moins de 26 ans ?

L’offre Rat + est un abonnement sans engagement, réservé au moins de 26 ans. Il vous donne accès au bouquet Canal+ et l’ensemble de son contenu, ainsi que plusieurs services de SVOD comme Disney+, Netflix, Apple TV+, ou Max.

Rat+ est au prix de 19,99 € par mois. Vous devrez justifier votre âge à l’aide d’une pièce d’identité au moment de l’inscription. Notez qu’une fois la limite d’âge atteinte, l’abonnement prendra fin. L’offre est disponible jusqu’au 19 août 2024.

Si vous avez plus de 26 ans, il existe une offre sensiblement similaire, nommé Ciné séries essentiel, au prix de 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 29,99 €. Elle comprend tout le cinéma et les séries de Canal+, ainsi que les services de streaming Apple TV+, Disney+, Netflix, OCS, Paramount+, et Max.

Consultez notre comparatif des services de SVOD pour vous faire une idée de ce que propose cet abonnement Rat+.

Qu’y a-t-il dans l’abonnement Rat+ ?

L’abonnement Rat+ vous donne accès à l’offre Canal+ de base, avec les chaînes suivantes :

Canal+

Cine+ Premier

Canal+ Series,

Canal+ Box Office

Canal+ Cinema(s)

Canal+ Grand Écran,

Canal+ Sport 360,

Canal+ Docs,

Canal+ Kids

Ces chaînes proposent du contenu principalement dédié au cinéma, aux séries internationales, aux documentaires et au sport. L’offre comprend aussi un accès à plusieurs plateformes de SVOD :

dont la très récente HBO Max , qui réunit tous les contenus du groupe Warner Bros et de la chaîne américaine HBO. Vous retrouverez la liste des programmes de la plateforme sur notre page dédiée. Notez que la très attendue saison 2 de House of the Dragon sera disponible sur Max à partir du 17 juin.

, qui réunit tous les contenus du groupe Warner Bros et de la chaîne américaine HBO. Vous retrouverez la liste des programmes de la plateforme sur notre page dédiée. Notez que la très attendue saison 2 de House of the Dragon sera disponible sur Max à partir du 17 juin. Apple TV+ , le service de streaming d’Apple, propose d’excellents contenus, avec de nombreux films et documentaires et un large choix de thématiques. Des programmes comme Severance, dont la deuxième saison ne devrait plus tarder, Fondation, ou encore For All Mankind font partie du catalogue d’Apple TV+.

, le service de streaming d’Apple, propose d’excellents contenus, avec de nombreux films et documentaires et un large choix de thématiques. Des programmes comme Severance, dont la deuxième saison ne devrait plus tarder, Fondation, ou encore For All Mankind font partie du catalogue d’Apple TV+. Disney+ et son catalogue de production Disney, dont la récente série Shogun, dont deux nouvelles saisons viennent d’être annoncées. Vous y retrouverez de nombreux films d’animation pour la jeunesse, ainsi que les catalogues de la Fox et de Star pour du contenu plus adulte.

et son catalogue de production Disney, dont la récente série Shogun, dont deux nouvelles saisons viennent d’être annoncées. Vous y retrouverez de nombreux films d’animation pour la jeunesse, ainsi que les catalogues de la Fox et de Star pour du contenu plus adulte. L’abonnement standard de Netflix , soit deux utilisateurs simultanés en HD.

, soit deux utilisateurs simultanés en HD. Les plateformes OCS et Paramount+ , avec de nombreux films et séries.

et , avec de nombreux films et séries. La plateforme Insomnia, un service de streaming dédié au cinéma d’épouvante, avec un catalogue renouvelé chaque mois.

Le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon sera disponible à partir du 17 juin sur Max Source : HBO

Est-ce que Rat+ vaut le coup ?

Si vous avez moins de 26 ans, moins de 20 euros par mois pour le catalogue de Canal+ et de plusieurs services de SVOD, c’est bien sûr une excellente affaire. L’appli myCANAL, disponible sur Android et iOS, est comprise dans l’abonnement et vous permet de visionner les chaînes et les services de SVOD depuis votre Smart TV, box internet, smartphone, tablette, ordinateur, ou console de salon.

Notez que les plateformes de SVOD sont disponibles individuellement. Vous devrez créer un compte pour accéder à chacune d’elles. Si vous possédez déjà un compte sur une plateforme comprise dans l’offre Rat+, vous pouvez utiliser vos identifiants existants.

