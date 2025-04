Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la Star Wars Celebration, qui s’est déroulée à Tokyo du 18 au 20 avril 2025, une pluie d’annonces a été dévoilée par Lucasfilm. Parmi elles, un projet top secret de série, mené par l’un des créateurs les plus talentueux du petit écran.

De nombreux projets annoncés, à la télévision comme au cinéma, des nouvelles du film The Mandalorian & Grogu, et même le retour d’Anakin dans la saison 2 d’Ahsoka : cette année, la Star Wars Celebration a régalé les fans. À l’occasion de cet événement dédié à la fameuse franchise, une autre surprise a été dévoilée : une nouvelle série qui possède un point commun inattendu avec Lost.

Une série Star Wars top secrète par l’un des créateurs de Lost

Carlton Cuse débarque dans l’univers de Star Wars : voilà une annonce que personne n’avait vue venir. Pourtant, l’un des showrunners de Lost va bel et bien dégainer son sabre laser pour écrire une nouvelle série encore top secrète aux côtés de son fils, Nick Cuse (The Leftovers, Station Eleven). Aucun détail n’a été révélé pour le moment sur le sujet. On ignore donc tout de la date de sortie, des personnages impliqués, des acteurs qui les incarneront ou même de l’époque à laquelle se situera l’intrigue.

Un autre co-créateur de Lost avait déjà fait son entrée fracassante dans la saga de George Lucas puisque J.J. Abrams avait pu réaliser Star Wars : Le Réveil de La Force ainsi que L’Ascension de Skywalker. Damon Lindelof, également connu pour son travail sur Lost, aurait également dû écrire un spin-off sur Rey, avant d’être remplacé par une nouvelle équipe créative.

Lost. // Source : ABC

Du côté des Cuse, ce projet marquera la toute première collaboration entre le père et le fils, qui possèdent déjà une belle carrière derrière eux, notamment à la télévision.

En attendant de pouvoir découvrir ce qu’ils nous réservent, les fans de Star Wars se préparent surtout pour la prochaine série en date : la saison 2 d’Andor, qui sera disponible dès le 23 avril 2025, sur Disney+.

