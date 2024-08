Lecture Zen Résumer l'article

La prochaine production Star Wars de Disney+, avec Jude Law, sera disponible dès le 3 décembre 2024. Si Skeleton Crew développera une intrigue indépendante, les fans de The Mandalorian pourraient avoir de belles surprises au programme.

Jude Law en Jedi, une ambiance qui rappelle Les Goonies et une sortie pile à temps pour Noël : Skeleton Crew, la prochaine série Star Wars de Disney+, possède déjà de sérieux arguments pour plaire aux fans de la saga, ainsi qu’aux enfants. Un détail en particulier a intrigué les plus observateurs : un lien avec The Mandalorian, une autre production Star Wars.

Une même période historique

Dans la saison 3 de The Mandalorian, un nouvel antagoniste faisait son apparition : Vane. Lui et son équipage de pirates hors pair se sont battus contre Din Djarin, alias le Mandalorian.

Vane dans Skeleton Crew // Source : Disney+

De son côté, Skeleton Crew, qui sortira le 3 décembre, se concentre sur une équipe d’enfants qui cherche à rejoindre sa planète d’origine, avec l’aide d’un mystérieux Jedi incarné par Jude Law. Mais Vane pourrait bien mettre la pagaille dans leur expédition, puisqu’on l’aperçoit dans le trailer de Skeleton Crew, dévoilé lors de la convention D23 de Disney, le 9 août.

On savait déjà que la prochaine série Star Wars se situerait dans la même chronologie que The Mandalorian, mais cette apparition surprise de Vane confirme qu’elles évoluent dans le mandoverse. Les deux productions sont donc bien liées et situées à la même période historique : celle de la Nouvelle République, telle que dépeinte dans Ahsoka et Le Livre de Boba Fett. À noter qu’un film dérivé, The Mandalorian & Grogu, est également prévu pour mai 2026.

