Le film The Mandalorian & Grogu arrive en 2026, avec de nouveaux personnages qui apparaitront à l’écran. L’un d’eux appartient à l’espèce des Hutt, la même que le célèbre Jabba. Mais il ne sera pas du tout comme vous l’imaginez.

Un film Star Wars: Starfighter avec l’acteur Ryan Gosling, une nouvelle série animée Maul – Shadow Lord et des nouvelles du long-métrage The Mandalorian & Grogu, dont la sortie est attendue pour 2026. C’est peu dire que ce premier jour de la Star Wars Celebration, grand rendez-vous des fans de la saga cinématographique, a été dense.

Ces informations ont bien sûr été partagées sur Internet par Lucasfilm, afin que toutes les personnes qui n’étaient pas sur place à Tokyo, ville d’accueil de la convention cette année, n’en perdent pas une miette. Mais il y a toutefois une chose qui n’a pas été diffusée sur le net, afin de garder une exclusivité : le tout premier teaser de The Mandalorian & Grogu.

Visuel artistique du film. // Source : Star Wars

Enfin, c’est oublier que tout le monde a un smartphone aujourd’hui : en effet, des petits malins ont sorti discrètement leur téléphone pour enregistrer la bande-annonce et la relayer en ligne. Des copies pirates du trailer circulent donc, dans une piètre qualité, qui rappelle l’époque des captations sauvages dans les salles de cinéma — la fameuse époque « cam ».

Il y aurait beaucoup à dire sur les différentes scènes montrées dans la vidéo, mais un point en particulier a retenu l’attention — et sur lequel il est nécessaire d’apporter quelques éclairages. Si vous ne voulez rien savoir, et si vous préférez garder la surprise pour la sortie au cinéma, on vous recommande de passer votre chemin : un (petit) spoiler arrive ensuite.

Attention !

Rotta, un Hutt pas comme les autres

Le trailer se conclut en effet par un représentant de l’espèce Hutt au centre de ce qui semble être une arène — comme s’il était une sorte de gladiateur. Dans les tribunes, on retrouve Grogu, qui savoure ce qui s’apparente à une boite à pop-corn, mais également le mandalorien, assis juste à côté de lui. Impossible de se tromper avec son armure si caractéristique.

Mais ce qui frappe évidemment les esprits, c’est l’allure très athlétique du Hutt. On est frappé de voir à quel point ce combattant se trouve à des années-lumière de la représentation classique associée à cette espèce. Si vous pensez à un Hutt, vous songez inévitablement à Jabba, cette énorme limace baveuse, laide, flasque et ventripotente.

Jabba, version il fréquente la salle. // Source : Capture d’écran

Le Hutt de The Mandalorian & Grogu est à ce titre presque inimaginable, tant il constitue une rupture. La créature a des abdominaux bien dessinés (autant qu’il est possible d’en avoir avec une peau pleine de plis), des épaules marquées et des bras larges et musculeux, qu’on devine puissants. Rien à voir, donc, avec le baron de la pègre qui régnait sur Tatooine

Des rumeurs sur un Hutt gladiateur que l’on verrait dans The Mandalorian & Grogu circulaient depuis des mois. Le trailer vient valider ces bruits de couloir. Il s’agirait donc d’un Hutt répondant au nom de Rotta, qui se battrait avec une arme, possiblement une vibrolame. On ignore encore la relation future entre Rotta et le mandalorien.

Il faut noter qu’un Hutt porte déjà ce nom. Fils de Jabba et héritier présomptif de l’empire Hutt, Rotta est né à l’époque de la guerre des clones, des dizaines d’années avant l’époque où se passera le film. Dès lors, Rotta, que l’on a connu en bébé limace, aurait donc bien grandi depuis et serait une limace adulte, et visiblement redoutable.

Seule exception notable : Bokku

Dans l’ensemble, ce Hutt ne ressemblera donc à aucun autre représentant de son espèce, avec sa silhouette sportive et marquée par les combats — sans doute porte-t-il des cicatrices ici et là. Il existe toutefois un autre cas de Hutt au physique déroutant : Bokku, qui a aussi des « muscles saillants », relève l’encyclopédie HoloNet.

Proche de l’Empire galactique, Bokku a vécu à l’époque de la trilogie et a été amené à traiter directement avec Dark Vador à propos d’un plan de capture visant à retrouver le corps congelé de Han Solo, égaré par Boba Fett. Par la suite, des péripéties ont amené Dark Vador à éliminer Bokku. Ce n’est donc pas lui qui apparaît dans le film.

