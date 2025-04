Lecture Zen Résumer l'article

C’est confirmé. Un nouveau film Star Wars arrivera au cinéma dans deux ans. Intitulé Starfighter, il mettra en scène Ryan Gosling, sous la direction de Shawn Levy.

Les bruits de couloir qui circulaient depuis début 2025 étaient donc vrais. Ryan Gosling sera prochainement au casting d’un tout nouveau film Star Wars. L’acteur canadien, révélé dans Drive en 2011, est apparu sur scène le 18 avril, lors du premier jour de la Star Wars Celebration, grand rendez-vous des fans de la saga cinématographique.

Un titre, une date, mais quelle histoire ?

C’est d’ailleurs à cette occasion que la production a officialisé aussi bien le titre — Star Wars: Starfighter — que la date provisoire de sortie (le 28 mai 2027 aux États-Unis, soit vraisemblablement le 26 mai pour la France). On sait également qui dirigera le film. Il s’agira de Shawn Levy, qui s’était occupé dernièrement de Deadpool et Wolverine.

Pour le reste, on ne peut pas dire que Lucasfilm ait livré à ce stade beaucoup d’éléments. Chronologiquement parlant, il a été précisé que Starfighter sera un film autonome — comprendre : pas de trilogie en vue, par exemple. Il se déroulera par ailleurs cinq ans après l’épisode IX, L’Ascension de Skywalker. Tournage prévu à partir de cet automne.

Quant à l’histoire, c’est encore très flou, même si le titre — Starfighter — est peut-être la promesse d’un long-métrage mettant l’accent sur des combats spatiaux — Ryan Gosling serait alors un pilote doué. Il pourrait ainsi s’agir d’un « film de guerre », un peu comme le très réussi Rogue One, qui narrait le parcours d’un commando d’élite pour tenter de voler les plans de l’Étoile Noire.

Hasard ou non, il a existé un jeu tiré de la licence Star Wars dans les années 2000 qui s’appelait Starfighter. Prenant place dans la même période que La Menace fantôme (l’épisode I était sorti deux ans auparavant, en 1999), on se retrouvait aux commandes de différents engins spatiaux avec pour mission de tirer sur divers objectifs.

Sauf coup de théâtre, Starfighter sera donc le deuxième film Star Wars qui sortira au cinéma, après The Mandalorian & Grogu, attendu pour 2026. Pour le reste, les chantiers sont beaucoup plus lointains et flous, comme celui avec Rey Skywalker, qui doit se placer quinze ans après L’Ascension de Skywalker et se pencher sur le nouvel ordre Jedi.

