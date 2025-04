Lecture Zen Résumer l'article

La version Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’intégrera pas les DLC : ils seront seront vendus à part. Nintendo facture le jeu pourtant 80 €.

Nintendo a opté pour une grille tarifaire élevée pour la Switch 2, jusqu’à tenir une posture arrogante par l’intermédiaire du patron de la branche américaine de l’entreprise japonaise. La console titille les 500 €, un bouton ne sert à rien sans abonnement, Mario Kart World est à 80 €, la notice ludique, qui devrait être incluse, est payante… On dirait que le constructeur s’efforce de facturer tout ce qu’il peut, jusqu’à marcher sur la tête avec une licence comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Jeu phare du lancement de la première Switch en 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild aura droit à une version Switch 2 dès le 5 juin — jour de lancement de la console. Les propriétaires d’une copie du jeu original pourront obtenir la mise à niveau (qui change tout en termes de fluidité) pour quelques euros. Sinon, il faudra payer 80 €, soit le plein tarif pour un titre paru huit ans auparavant. Pire, ce n’est même pas une édition complète, sans les DLC.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Sur Switch 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’aura même pas ses DLC

Nintendo a confirmé la mauvaise nouvelle dans les colonnes de IGN, le 10 avril : « The Legend of Zelda: Breath of the Wild — Nintendo Switch 2 Edition n’inclut pas le pass d’extension de The legend of Zelda: Breath of the Wild. Le DLC est disponible à l’achat séparément. »

On aurait naïvement pu croire que cette version Switch 2 serait comparable à une édition définitive, c’est-à-dire qui réunit absolument tout The Legend of Zelda: Breath of the Wild — surtout à 80 €, soit 10 € de plus que le jeu à sa sortie sur Switch. Nintendo ne fait que prouver une nouvelle fois à quel point il est pingre, et c’est vraiment dommage pour les fans de la marque.

Pour rappel, le pass d’extension de The Legend of Zelda: Breath of the Wild coûte 20 € et donne accès à deux DLC pour prolonger le plaisir. Le premier, intitulé Les épreuves légendaires, permet notamment de récupérer une épée surpuissante ou encore d’activer un mode expert (les ennemis sont plus forts), entre autres ajouts. De son côté, L’Ode aux Prodiges, accessible après avoir débloqué les quatre créatures divines dans l’aventure principale, place Link dans un nouveau défi articulé autour de la tétralame Mort-Subite.

En somme, l’édition complète de The Legend of Zelda: Breath of the Wild coûte bien 100 € sur Switch 2.

