Assassin’s Creed Shadows donne accès à un repère, que l’on peut personnaliser, et qui débloque certaines fonctionnalités importantes (exemple : le forgeron). Si vous trouvez que l’image est moins fluide quand on s’y trouve, c’est normal.

Assassin’s Creed Shadows a permis à Ubisoft de pousser son moteur graphique maison, baptisé Anvil. Le Japon féodal ainsi reproduit est magnifique : le monde ouvert est rempli de vie, et les développeurs ont fait des choix techniques payants, notamment du côté des éclairages en temps réel (avec ray tracing). Il y a d’autres décisions qui prêtent néanmoins à débat, comme le framerate limité 30 fps dans les cinématiques.

Ubisoft n’a d’ailleurs pas limité le framerate uniquement dans les scènes où les joueuses et les joueurs agissent peu (voire pas du tout avec le mode « flemmard »). Si vous êtes soucieux de la fluidité, vous avez sans doute remarqué qu’Assassin’s Creed Shadows donne l’impression de ramer quand on se trouve dans le Repère (qui permet par exemple de gérer ses éclaireurs). Ce n’est pas une illusion d’optique : dans la base, le framerate ne dépasse pas les 30 fps, ce qui crée une rupture visuelle notable quand on joue avec le mode performance (en 60 fps) — y compris sur PS5 Pro.

Pourquoi Ubisoft limite le framerate à 30 fps dans le Repère d’Assassin’s Creed Shadows

Numerama a voulu en savoir plus sur les raisons qui ont poussé Ubisoft à limiter le framerate à 30 fps au sein du QG. La firme française a répondu, par l’intermédiaire de Pierre Fortin, directeur technologie d’Assassin’s Creed Shadows. L’intéressé nous confie :

« Le Repère (Hideout en version originale) est en effet actuellement limité à 30 fps. Nous avons fait ce choix du fait de la nature très dynamique du Repère, où l’on peut placer les bâtiments, éléments de décors, arbres, etc… avec un très fort degré de personnalisation, et où les interactions entre personnages se déroulent en fonction de la progression du joueur. Pour cette raison, il était impossible d’utiliser notre technique pré-calculée d’illumination globale, et nous avons fait le choix d’utiliser l’illumination globale par ray tracing pour que les joueurs et joueuses puissent se reposer dans les meilleures conditions possibles entre deux missions. »

On comprend alors que la raison est avant tout technique : l’illumination globale par ray tracing (RTGI) consomme beaucoup de ressources et, par conséquent, il est plus difficile d’offrir un framerate élevé quand on fait appel à cette technologie. On comprend aussi qu’Ubisoft souhaite offrir la fidélité visuelle maximale, pour profiter au mieux d’un Repère à son image. On rappelle ainsi qu’on peut le peupler avec les chiens et les chats que l’on croise durant notre aventure.

Bonne nouvelle, néanmoins, les développeurs travaillent sur des optimisations supplémentaires pour lever cette barrière. Pierre Fortin indique à Numerama à ce sujet : « Nos équipes ont à cœur de continuer à améliorer l’expérience des joueurs et joueuses même après la sortie du jeu, et nous travaillons actuellement à enlever cette limite de 30 fps, tout en permettant la meilleure expérience visuelle possible au sein du Repère. En effet, nous allons revoir certaines configurations graphiques au sein du Repère pour permettre l’activation du RTGI strictement à l’intérieur de celui-ci dans les modes à 60 fps sur Xbox Series X et PS5 standard. Cela devrait arriver dans les prochaines semaines au sein d’une mise à jour pour le jeu. » Bref, l’avenir s’annonce sous les meilleurs auspices pour Assassin’s Creed Shadows.

