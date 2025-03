Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a fait le choix de limiter les cinématiques d’Assassin’s Creed Shadows à un framerate de 30 images par seconde. On peut croire qu’elles rament si l’on joue avec un framerate plus élevé.

Graphiquement, Assassin’s Creed Shadows se révèle assez époustouflant — notamment sur la PS5 Pro, la console la plus puissante du marché. Ubisoft maîtrise son moteur graphique, le Anvil Engine, et c’est la première fois qu’un opus de la saga n’est disponible que sur la génération la plus récente. Ce qui permet à l’entreprise de pousser loin certaines technologies déjà vues avant, comme le système des saisons.

Les développeurs ont néanmoins fait des choix qui peuvent paraître étranges. Prenons le cas des cinématiques. Vous avez l’impression qu’elles rament ? On vous rassure : vous n’avez aucun problème de vue. Ubisoft a décidé de limiter leur framerate à 30 fps, qu’importe le mode d’affichage choisi et les paramètres graphiques appliqués. Ce faisant, si l’on joue avec un taux d’images par seconde plus élevé, on peut avoir cette impression de perdre en fluidité.

Pourquoi les cinématiques d’Assassin’s Creed Shadows sont limitées à 30 fps

Si Ubisoft limite le framerate des cinématiques d’Assassin’s Creed Shadows, c’est pour une question de qualité du rendu. À l’occasion d’un entretien paru le 22 mars 2025 sur Digital Foundry, Nicolas Lopez, Pierre Fortine et Sébastien Daigneault, trio de développeurs, racontent : « Il y a plusieurs raisons. Comme les cinématiques sont plus contemplatives, nous pensons que l’amélioration de la définition est plus bénéfique que le framerate. Cela nous permet de pousser certaines fonctionnalités qui sont très couteuses pour le GPU, peu importe le mode de performance sélectionné. »

Ils évoquent les effets appliqués sur les cheveux ou des effets de champ, qui « ajoutent beaucoup de qualité aux cinématiques et aux dialogues ». Et poursuivent : « Nous poussons aussi la définition des ombres et d’autres paramètres. Un rendu à 30 fps stable offre des mouvements de tissus plus réalistes et assure que le moteur physique répond mieux pour une expérience plus peaufinée. »

Ils concluent en affirmant que la génération d’images — qui sert à améliorer la fluidité — peut engendrer des artefacts. Ces derniers pourraient s’avérer plus perceptibles dans une cinématique, quand la joueuse ou le joueur n’agit pas, que lors d’une phase de gameplay. En somme, Ubisoft entend mettre le paquet pour s’assurer que les fans d’Assassin’s Creed Shadows en prennent plein les yeux. À noter que l’entreprise limite aussi le framerate à 30 fps dans le repère, endroit d’où l’on peut gérer ses éclaireurs et au sein duquel on peut accueillir des animaux mignons. Pour le coup, le choc est encore plus élevé puisqu’on joue.

