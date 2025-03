Lecture Zen Résumer l'article

Assassin’s Creed Shadows plonge dans un monde ouvert, plus organique, avec une exploration moins assistée. Pour repérer le lieu où se trouve un objectif important, il est possible d’envoyer des éclaireurs.

Assassin’s Creed Shadows, le nouveau blockbuster d’Ubisoft que nous avons pu tester de fond en comble, est disponible depuis le 20 mars 2025, nous plonge dans un monde ouvert saisissant, avec pour cadre le Japon féodal — une période ultra-attendue des fans. Afin de proposer une expérience bien plus moderne et agréable, les développeurs ont opté pour une exploration moins assistée. Exit les points d’observation qui révèlent une portion de la carte quand on les grimpe (ils existent toujours, rassurez-vous), bonjour le plaisir de la découverte et de la curiosité.

Pour accompagner au mieux les joueuses et les joueurs dans cette nécessaire mutation, Ubisoft propose de nouveaux éléments pour parcourir Assassin’s Creed Shadows. Ainsi, on débloque très vite une base, qu’il est possible de faire évoluer avec le temps. Elle permettra notamment de débloquer une petite armée d’éclaireurs, des personnages qu’il est possible d’envoyer sur la carte pour révéler, potentiellement, des points d’intérêt (des quêtes principales, notamment).

Assassin’s Creed Shadows. // Source : Capture PS5

Dans Assassin’s Creed Shadows, l’utilisation des éclaireurs est limitée

Pour comprendre comment fonctionnent les éclaireurs dans Assassin’s Creed Shadows, il faut d’abord cerner comment les quêtes sont distillées. Dans les épisodes les plus anciens, par défaut, un marqueur de quête se débloquait automatiquement et il suffisait de se rendre à l’endroit indiqué. Dans Assassin’s Creed Shadows, les quêtes reposent sur des phrases de description indiquant vaguement le lieu où elles se trouvent. L’idée était déjà présente depuis Assassin’s Creed Odyssey (dans le mode Exploration), mais on pouvait alors faire appel à son oiseau-drone pour faire du repérage aérien. Cet allié un peu trop pratique ayant disparu dans cet épisode, c’est là que les éclaireurs entrent en jeu. L’idée est de deviner peu ou prou l’endroit ciblé grâce aux indices et de les envoyer pour confirmer.

Mais, bien sûr, l’usage est limité et vous ne disposez pas d’un nombre infini d’éclaireurs. Une fois que vous en avez utilisé un, il est indisponible jusqu’au changement de saison (toutes les heures et demie, on passe automatiquement d’une saison à l’autre). Vous pouvez manuellement modifier, selon les moments, mais gardez en tête que certaines périodes de l’année sont plus difficiles que d’autres (l’hiver, qui gèle les lacs, par exemple). En outre, le passage à une nouvelle saison réinitialise les lieux, alertes et factions locales.

On peut payer pour récupérer des éclaireurs mobilisés. // Source : Capture PS5

Vous pouvez aussi payer pour recharger vos éclaireurs, mais c’est très cher : comptez 200 pièces par tête. La réinitialisation se passe dans un kakurega, soit une petite base annexe qu’on peut trouver un peu partout (et qu’il est nécessaire de débloquer, là encore en payant).

Faire évoluer la Salle de conseil permet d’augmenter le nombre d’éclaireurs, ainsi que leur efficacité. // Source : Capture PS5

À noter que les éclaireurs ont une autre fonction dans Assassin’s Creed Shadows : ils sont indispensables pour acheminer les ressources les plus précieuses vers votre base principale (appelées les « stocks » dans le jeu), sachant qu’il faudra en mobiliser au moins deux à chaque prise, lors des premières heures du jeu. Il y a d’ailleurs un effet domino : ces ressources, récupérées en fin de saison, servent à faire évoluer les bâtiments de la base, ce qui permet in fine d’augmenter le nombre d’éclaireurs à disposition, via la salle du conseil (on peut aussi en recruter).

Faire évoluer les Écuries permet d’améliorer l’acheminement des ressources (moins d’éclaireurs mobilisés, plus de ressources récupérées). // Source : Capture PS5

Ainsi pourra-t-on être tenté de naviguer à l’aveugle sur la carte pour trouver soi-même les marqueurs de quête, afin de garder des éclaireurs pour les tâches les plus rémunératrices. En somme, les éclaireurs représentent des alliés précieux et à solliciter avec intelligence.

