Assassin’s Creed Shadows permet d’utiliser pleinement la PlayStation 5 Pro. La console à 800 € offre un mode performance qui n’a rien à voir avec celui disponible sur la PS5.

Depuis le lancement de la PlayStation 5 Pro, la console de Sony commercialisée à 800 €, on a entendu tout et son contraire concernant son sa place sur le marché. Certains la jugent inutile — surtout à ce tarif inédit –, d’autres voient en elle un avenir brillant (grâce au PSSR). La réalité est pourtant limpide : tout dépend des jeux. Par exemple, un titre comme Final Fantasy VII Rebirth s’offre un sacré coup d’éclat sur PS5 Pro. Et dans la liste des vitrines, il vient d’être rejoint par Assassin’s Creed Shadows.

Pour ce nouvel opus situé dans le Japon féodal, Ubisoft a mis le paquet, notamment du côté du rendu graphique. Sur les différentes consoles, trois modes d’affichage sont proposés : on peut privilégier la fidélité visuelle, la fluidité ou opter pour le meilleur des deux mondes (avec un écran compatible). La PlayStation 5 Pro se distingue des autres en faisant beaucoup moins de concessions quand on privilégie la performance, avec un rendu en ray tracing bien plus saisissant.

Le rendu des couleurs est différent, notamment au sol. // Source : Digital Foundry

Assassin’s Creed Shadows sur PS5 Pro, c’est le jour et la nuit

Afin d’offrir des éclairages réalistes capables de donner beaucoup de vie à l’écran, les développeurs se sont tournés vers une technologie liée au ray tracing, baptisée Ray Traced Global Illumination (RTGI). Elle agit plus spécifiquement sur la manière dont la lumière se diffuse en temps réel. Les résultats sont particulièrement probants (par exemple, la version améliorée de GTA V, disponible sur PC).

On ne parle pas simplement de quelques reflets supplémentaires, auxquels on ne prêterait pas trop attention en jouant. Le Ray Traced Global Illumination agit sur l’ambiance au sein d’une scène. Et, plus il est poussé, plus les différences sont perceptibles. Sur une PS5 normale, le mode Performance limite ces effets de ray tracing dans la partie Cachette du jeu. Sur PS5 Pro, avec la même option, cette limite est levée et l’ensemble du monde en profite. L’écart de rendu est abyssal : si quelques pixels ou fps en plus ne comptent pas aux yeux de tous, l’ambiance est beaucoup plus parlante.

Le rendu des ombres des scènes sombres n’a rien à voir. // Source : Digital Foundry

Digital Foundry, spécialiste des analyses techniques, est formel : Assassin’s Creed Shadows offre l’une des améliorations les plus bluffantes sur PS5 Pro. Dans son article publié le 19 mars, le média précise : « Faire rebondir la lumière dans chaque espace pour capturer une réponse réaliste de l’éclairage diffus indirect, transforme complètement le jeu. Le détail des ombres est considérablement amélioré, l’éclairage diffus par rebond reproduit les couleurs des cieux ou des surfaces, et le monde dans son ensemble semble plus réaliste. » Les images comparatives parlent d’elles-mêmes : on dirait qu’on ne joue pas au même jeu.

Autre exemple qui montre une ambiance totalement différente. // Source : Digital Foundry

Bien sûr, cette analyse ne concerne que le mode Performance, qui permet d’atteindre un framerate à 60 fps pour une image plus fluide. Celles et ceux qui ne sont pas dérangés par un framerate moins élevé se sentiront moins concernés, puisque le ray tracing est complet sur le mode fidélité de la PS5 normale (et encore plus élevé sur PS5 Pro). Dans un tweet publié le 19 mars, Nicolas Lopez, architecte technique chez Ubisoft, confie : « Nous sommes allés au bout avec la PS5 Pro, en souhaitant proposer une amélioration notable grâce à la puissance en plus. »

