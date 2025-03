Lecture Zen Résumer l'article

Maintenant qu’Assassin’s Creed Shadows est disponible partout dans le monde, il est temps de se pencher sur l’avenir du dernier jeu d’Ubisoft. Entre les DLC et les mises à jour, il y aura a priori de quoi faire.

Assassin’s Creed Shadows est désormais disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, et le monde entier peut prendre plaisir à parcourir son Japon féodal fidèlement reconstitué. Le lancement est semble-t-il réussi du côté d’Ubisoft, qui a annoncé que la barre des 2 millions de joueuses et de joueurs avait été franchie. Sur Steam, par exemple, les avis sont globalement positifs.

Il va maintenant se poser la question de la suite des opérations pour Assassin’s Creed Shadows, qui n’en restera pas là. Dans un message de remerciements partagé le 23 mars sur Reddit, Ubisoft a fait savoir : « Merci de faire partie de ce voyage avec nous. Ce n’est que le début pour Shadows, et on est ravis de voir le jeu évoluer avec vous à nos côtés. » En effet, plusieurs contenus sont d’ores et déjà attendus pour gonfler le contenu déjà bien copieux du jeu.

Tout ce qui est prévu pour Assassin’s Creed Shadows en 2025

Une grosse extension

À l’origine, Ubisoft avait prévu les choses en grand concernant Assassin’s Creed Shadows, notamment un Season Pass payant pour abreuver les fans avec des extensions. Les plans ont changé après le premier report de plusieurs mois, poussant la firme française à revoir sa stratégie. Elle a annulé le Season Pass, préférant offrir la première extension à celles et ceux qui ont précommandé Assassin’s Creed Shadows (elle sera payante pour les autres).

Baptisée Traque sur Awaji, cette campagne additionnelle s’annonce plutôt copieuse. Elle est développée par Ubisoft Bordeaux, antenne à qui l’on doit Assassin’s Creed Mirage, et promet ainsi 10 heures de gameplay en plus. Elle nous conduira vers un lieu inédit : l’île d’Awaji, située dans la baie d’Osaka, où se trouverait un trésor perdu susceptible de protéger l’avenir du Japon. Naoe et Yasuke feront face à une nouvelle faction ennemie mais auront des nouveaux outils pour se défendre (le bō pour Naoe).

La disponibilité est prévue pour 2025, sans plus de précision. Y aura-t-il d’autres extensions majeures ensuite ? Rien n’est moins sûr et tout porte à croire qu’Ubisoft ne répétera pas le schéma d’Assassin’s Creed Valhalla, pensé pour durer très, très longtemps. Des missions plus modestes pourraient toutefois être ajoutées, au cours de ces prochains mois.

Le New Game Plus

À l’heure actuelle, Assassin’s Creed Shadows ne propose pas de New Game Plus, c’est-à-dire la possibilité de refaire le jeu en conservant sa progression. Néanmoins, Ubisoft n’a pas fermé la porte, et pourrait l’ajouter plus tard, en fonction des attentes du public. De précédents épisodes ont fini par en avoir un, comme Assassin’s Creed Mirage ou encore Assassin’s Creed Odyssey. A contrario, Assassin’s Creed Valhalla n’en a toujours pas. Au point que certains fans ont mis en ligne une pétition pour convaincre Ubisoft.

Les mises à jour

À l’instar de ses prédécesseurs, Assassin’s Creed Shadows devrait recevoir plusieurs mises à jour pour rectifier des bugs, améliorer l’optimisation (sur PC en tête) ou encore ajouter des fonctionnalités. Dans un entretien paru sur Digital Foundry le 22 mars, on apprend que la version PS5 Pro recevra quelques évolutions — « Nous continuons d’optimiser les reflets en ray tracing dans le jeu en général, et nous sommes heureux d’annoncer qu’une future mise à jour ajoutera les reflets en ray tracing pour le mode équilibré sur PS5 Pro. »

