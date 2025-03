Lecture Zen Résumer l'article

Le monde ouvert d’Assassin’s Creed Shadows regorge d’animaux. Certains sont sauvages, et d’autres peuvent être caressés. Outre le côté mignon, il y a un vrai intérêt pour personnaliser sa base.

Peut-on « pet the dog » dans Assassin’s Creed Shadows ? Ubisoft n’a pas oublié cette légendaire tradition, comme le prouve cette publication du compte X intitulé « Can You Pet the Dog ? », partagée le 20 mars 2025. Durant nos balades dans le Japon féodal reproduit avec brio par les développeurs, on a l’occasion de croiser de nombreux d’animaux. Certains sont sauvages, comme les daims, les chiens viverrins (tanuki) ou les sangliers, et d’autres peuvent être approchés. C’est le cas des chiens, mais aussi des chats, si vous préférez les félins.

Quand on caresse un chat ou un chien dans Assassin’s Creed Shadows, il y a bien évidemment une séquence mignonne qui se déclenche. Naoe ou Yasuke deviendra alors gaga devant le compagnon poilu. Ubisoft aurait pu s’arrêter à cela, mais caresser les animaux cache en réalité une fonctionnalité rigolote : la possibilité de personnaliser son repère en accueillant un maximum de chiens et de chats.

Assassin’s Creed Shadows. // Source : Capture PS5

Comment rendre son repère plus adorable dans Assassin’s Creed Shadows

Dans Assassin’s Creed Shadows, la base a une importance capitale pour le déroulement de l’aventure. On peut y gérer ses éclaireurs — utiles pour l’exploration, la localisation des quêtes et la récupération des ressources précieuses — ou encore accéder à des bâtiments utiles (comme la forge, pour améliorer son équipement). Elle s’appuie sur une petite expérience de gestion, avec la possibilité de la faire évoluer pour gagner en puissance.

Le repère peut aussi être personnalisé à l’envi pour qu’il soit à notre image. Et l’un des onglets de décoration concerne les animaux domestiques, que l’on apprivoise quand on les caresse. Il y a même un petit côté collection, puisque plusieurs races sont présentes. Bref, on imagine que certains passeront des heures et des heures en quête des 30 millions d’amis (spoiler : il y a un trophée/succès à déverrouiller). Pour personnaliser son QG, il suffit d’activer le mode construction quand on y est, et d’aller dans l’onglet dédié, depuis lequel vous pourrez placer un animal à l’endroit libre de votre choix (chaque animal occupe une case).

On choisit un animal mignon Et on le place

Cet élément d’Assassin’s Creed Shadows, adorable comme tout, est bienvenu, certaines productions d’Ubisoft n’ayant pas du tout été tendres avec les animaux. On se souvient, par exemple, de la cruauté de Far Cry 6, qui va jusqu’à obliger à tuer des animaux dans certaines quêtes clés. Dans Far Cry Primal, épisode préhistorique, on ne faisait pas un pas sans être attaqué par des bêtes féroces. L’argument plus paisible et bienveillant d’Assassin’s Creed Shadows constitue donc une excellente nouvelle.

