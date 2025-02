Lecture Zen Résumer l'article

Depuis sa sortie, le 6 février 2025, la dernière série de SF de Netflix s’est emparée du top 10 pour ne plus le quitter. Si vous aussi vous l’avez déjà englouti, voici 3 séries comme Cassandra, à découvrir en streaming.

Depuis longtemps, les robots se déclinent sous toutes les formes possibles et imaginables pour peupler le petit et le grand écran. Et souvent, ils ne sont pas très sympathiques. La preuve avec Cassandra, située au cœur de la première maison connectée d’Allemagne, abandonnée depuis plus de 50 ans. L’intelligence artificielle qui y demeure prend alors au piège une famille, dans cette série de SF oppressante. Si vous avez déjà dévoré les 6 épisodes de Cassandra, voici donc 3 séries similaires à voir sur Netflix.

Better than Us

Avant Cassandra, un autre robot machiavélique nous avait également fait frissonner : l’androïde Arisa. Le personnage principal de Better than Us possède ainsi une légère tendance au meurtre, dans cet univers où les intelligences artificielles servent la population dans tous les domaines de la vie. Après avoir été commercialisée en Chine pour briser la solitude des hommes et devenir leur épouse, Arisa est ainsi vendue en Russie. Lorsqu’elle rencontre une petite fille, sa mission principale va alors ressurgir : protéger sa famille, coûte que coûte.

À mi-chemin entre la série Real Humans et le film Ex-Machina, Better than Us pose de nombreuses questions philosophiques et éthiques dans un écrin bourré d’action. Pendant 16 épisodes, on se passionne ainsi pour le destin d’Arisa, robot plus complexe qu’il n’y paraît. Bref, Better than Us est une dystopie russe effrayante et captivante, qui pose l’éternelle question : l’intelligence artificielle est-elle meilleure que les humains ?

Love, Death and Robots

Cassandra vous a terrifié ? Alors, vous n’êtes pas au bout de vos surprises, avec les trois saisons très éclectiques de Love, Death and Robots qui mettent notamment en scène, comme son nom l’indique, des androïdes. Au fil de ses épisodes, l’anthologie aux épisodes très courts a ainsi pu nous présenter des intelligences artificielles plutôt drôles comme dans Les Trois Robots, ou plutôt destructrices à la manière du Robot et la vieille dame. Certaines d’entre elles ont même parfois pris la forme d’un… yaourt.

À la fois fun, complètement décalée, et souvent gore, Love, Death and Robots est une série inclassable, produite par David Fincher (Fight Club), et dont le style d’animation évolue à chaque épisode. Une véritable pochette surprise, délicieuse et surprenante.

Black Mirror

Impossible de parler de science-fiction sans évoquer l’anthologie qui a bouleversé le genre à la télévision : Black Mirror, évidemment. Là encore, les intelligences artificielles sont décortiquées sous toutes leurs coutures, et particulièrement dans l’épisode 3 de la saison 5, Rachel, Jack and Ashley Too, dans lequel la chanteuse Miley Cyrus apparaît.

Alors, en attendant la saison 7 de cette série de SF incontournable, qui devrait arriver dans le courant de l’année 2025 sur Netflix, il est encore temps de découvrir les lointains ancêtres de Cassandra, tout aussi inquiétants.

