Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Même si Star Wars Outlaws n’a pas ameuté les foules à sa sortie, le titre d’Ubisoft dans l’univers de Star Wars vaut largement le coup à moins 40 €.

Il y a à boire et à manger dans le premier jeu Star Wars véritablement en monde ouvert d’Ubisoft. Star Wars Outlaws n’a pas fait l’unanimité chez les joueuses et les joueurs, ainsi que ches les fans de la licence. Pourtant, le jeu a quelques bonnes cartes dans sa manche, à commencer par un gameplay efficace et une histoire sympathique. Cette baisse de prix est une bonne occasion de mettre la main dessus au juste prix.

Star Wars Outlaws est vendu 79,99 € sur les stores de Sony et Microsoft. Le jeu est disponible en version physique sur PS5 au prix de 39,99 € sur Amazon. Il est aussi disponible version physique sur Xbox Series au prix de 35,99 €.

Notez que vous pouvez aussi jouer au jeu depuis l’abonnement Ubisoft+ à 17,99 € par mois.

C’est quoi, ce jeu dans l’univers de Star Wars ?

Dans Star Wars Outlaw, les joueuses et les joueurs incarnent Kay Vess, une hors-la-loi, accompagnée de son compagnon poilu Nix. Le récit, qui se déroule entre les événements des films L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, est un celui d’un film de casse, à la manière de la série Andor, dont la saison 2 arrive bientôt.

Même si le fan service est encore présent, tout comme de nombreux lieux emblématiques, le titre d’Ubisoft se passe volontiers de certains éléments fondamentaux de la saga, comme les Jedi et les sabres laser. Ici, vous devrez harpenter les décors de cinq planètes, explorables en speeder. Sans renouveler fondamentalement le lore de Star Wars, les environnements offrent une autre facette à la franchise, et invitent à la contemplation. Vous passerez de nombreuses heures dans le monde d’Outlaws et son univers immersif.

Star Wars Outlaws bénéficie de superbes environments. // Source : Capture PlayStation 5

À ce prix, Star Wars Outlaws est-il une bonne affaire ?

Pour moins de 40 €, Star Wars Outlaws est un très bon triple A, surtout depuis qu’une mise à jour est venue corriger le principaux défauts du titre. En dehors des phases de jeu classiques (mais bien équilibrées) d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne, le titre vous invite régulièrement à participer à des combats spatiaux à bord de votre vaisseau, dans des scènes de batailles spaciales très plaisantes.

Ubisoft décide pour une fois de miser sur la qualité plutôt que la quantité. Le jeu propose toujours des quêtes peu intéressantes, mais le système de quête bien pensé donne envie de partir en mission. Un système de réputation malin permet de donner de la consistance à l’ensemble. Le jeu peut aussi se faire en ligne droite pour profiter de l’histoire, globalement bien écrite et très bien rythmée.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !