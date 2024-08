Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] C’est le 30 août prochain que sort le très attendu jeu d’Ubisoft, Star Wars Outlaw. Le titre promet d’être une excellente aventure en monde ouvert dans l’univers de Star Wars, avec de nouveaux personnages et de superbes environnements. Voici où le trouver en précommande au meilleur prix.

Où précommander Star Wars Outlaw au meilleur prix ?

Star Wars Outlaw est prévu pour le 30 août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, au prix de 79,99 €. Le jeu est disponible en précommande en version physique sur PS5 au prix de 59,90 €, et en version physique sur Xbox Series au prix de 59,90 €. Notez que la livraison en point relais et à domicile est gratuite.

Et jusqu’au 26 août 2024 inclus, Carrefour.fr vous offre 10 € en bon d’achat pour toute précommande du jeu. Ce bon d’achat vous sera envoyé sous la forme d’un code promotionnel.

C’est quoi, ce jeu d’Ubisoft dans l’univers de Star Wars ?

Le premier jeu Star Wars véritablement en monde ouvert place son récit entre les événements de L’Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Vous incarnez Kay Vess, une hors-la-loi déterminée à gagner sa liberté, accompagnée de votre camarade à quatre pattes Nix. Le temps d’un jeu, Ubisoft décide de mettre de côté les Jedi et les sabres laser, et de laisser plus de place aux gangsters et autres syndicats criminels.

Armée d’un blaster et de multiples gadgets, Kay devra utiliser ses talents de voleuse et son don pour la manipulation pour devenir une véritable hors-la-loi. Bien que l’intrigue change un peu de ce que la saga à l’habitude de nous proposer, de nombreux lieux mémorables et emblématiques sont toujours de la partie, parmi cinq planètes qui pourront être explorées en speeder. Une chose est sûre, les équipes de Massive Entertainment ont mis le paquet sur les décors et les environnements, qui semblent inviter à l’exploration autant qu’à la contemplation.

Dans Star Wars Outlaws, vous passerez pas mal de temps sur votre speeder // Source : Capture d’écran

À ce prix, Star Wars Outlaw vaut-il le coup d’être précommandé ?

Moins de 60 € c’est un très bon prix pour un triple A dans l’univers de Star Wars qui promet d’être une chouette aventure. En dehors de la promesse d’un monde ouvert qui, selon Ubisoft, met l’accent sur la qualité plutôt que la quantité, le titre possède un système de progression classique, mais amusant. Vous devrez accepter des missions auprès des syndicats criminels de la galaxie pour modifier votre réputation, en bien ou en mal.

Enfin, Star Wars oblige, le jeu propose aussi de participer à des combats spatiaux à bord de votre vaisseau. Le gameplay vous laisse la main sur ces batailles, au même titre qu’un Star Wars: Squadrons.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !