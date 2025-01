Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Star Wars Outlaws n’a peut-être pas fait l’unanimité à sa sortie, mais le titre d’Ubisoft en monde ouvert dans l’univers de Star Wars est un très bon jeu solo. À 40 €, il est plus que recommandable.

C’est quoi, cette promotion sur Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws est vendu 79,99 € sur le store de Sony. Le jeu est disponible en version physique sur PS5 au prix de 40,94 € sur Amazon. Il est aussi disponible version physique sur Xbox Series au prix de 44,99 €.

Le jeu est aussi disponible sur toutes les plateformes, via l’abonnement Ubisoft+ au prix de 17,99 € par mois, sans engagement.

C’est quoi, ce jeu d’Ubisoft dans l’univers de Star Wars ?

Le premier jeu Star Wars véritablement en monde ouvert se situe entre les événements des films L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Dans ce triple A d’Ubisoft, vous incarnez Kay Vess, une hors-la-loi, accompagnée de votre animal et compagnon Nix. Le récit, entre film de casse et pure fan service, met de côté certains éléments fondamentaux de la saga, comme les Jedi et les sabres laser, et plonge les joueuses et les joueurs dans une histoire rafraîchissante et plutôt bien écrite.

Même si de nombreux lieux emblématiques sont de la partie, les décors tentent de montrer une autre facette de l’univers de la franchise, parmi cinq planètes qui pourront être explorées en speeder. Les environnements sont riches et invitent régulièrement à la contemplation. L’exploration n’est pas mise de côté pour autant, et vous aurez de quoi passer de nombreuses heures à arpenter les décors du jeu dans un univers immersif.

Star Wars Outlaw // Source : Capture PlayStation 5

À ce prix, Star Wars Outlaws vaut-il le coup ?

Pour 40 €, Star Wars Outlaws est un très bon triple A, d’autant plus qu’une mise à jour récente corrige l’un de ses principaux défauts liés aux phases d’infiltration. Le jeu propose aussi de participer à des combats spatiaux à bord de votre vaisseau, avec un gameplay fluide qui vous laisse la main sur les batailles.

En dehors du monde ouvert qui pour une fois met l’accent sur la qualité plutôt que la quantité, le titre possède un système de quête bien pensé. Ces dernières peuvent être redondantes, mais permettent de modifier votre réputation. Heureusement, il est aussi possible de faire le jeu pour l’histoire, en omettant volontairement beaucoup de missions annexes.

