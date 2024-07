Lecture Zen Résumer l'article

Star Wars Outlaws offrira la possibilité de visiter cinq planètes différentes. Seront-elles immenses ? Ubisoft a donné un indice en confiant qu’on pourra faire le tour de trois d’entre elles en 4/5 minutes en speeder.

Star Wars Outlaws permettra de découvrir cinq planètes différentes : Tatooine, Toshara (une lune), Akiva, Kijimi et Cantonica. Mais comme il n’entend pas être un « RPG infinissable de plus de 300 heures », elles seront d’une taille maîtrisée. À l’occasion d’une interview accordée à IGN et parue le 9 juillet, Ubisoft a donné davantage de précisions au sujet de l’exploration, plus spécifiquement du temps requis pour faire le tour de certains environnements.

« Quatre à cinq minutes sans aucun arrêt, ce qui ne paraît pas beaucoup, mais quand vous êtes impliqué, c’est vraiment suffisant, et vous serez toujours distrait », confie Julian Gerighty, directeur créatif de Star Wars Outlaws. Ce temps de trajet correspond à une balade au guidon d’un speeder, et vaut pour trois des cinq planètes (Toshara, Akiva et Tatooine, qui ont une échelle comparable).

Pour Star Wars Outlaws, Ubisoft mise plutôt sur la qualité

Il est vrai que quatre ou cinq minutes ne paraissent pas énormes si on prend le chiffre en tant que tel. Mais il vaut mieux une expérience dense et compactée, qu’une longue traversée du désert sans intérêt. C’est l’avis de Julian Gerighty, et l’approche du studio Massive pour concevoir Star Wars Outlaws. Il explique : « Nous ne voulions pas que ça soit massif pour dire que c’est massif. Il faut que ça soit maîtrisé, toujours fun et varié en termes d’activités proposées. La traversée doit ressembler à un vrai voyage, un engagement au moment de monter sur son speeder pour aller du début à la fin. »

En ce sens, Star Wars Outlaws est l’inverse de Starfield, qui n’a pas peur de multiplier les planètes où il ne se passe pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Ubisoft préfère miser sur la qualité plutôt que la quantité pour cette adaptation très attendue, et ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Bien au contraire : on préfère un jeu offrant 30 heures grisantes qu’un monde ouvert qui promet 100 heures de gameplay se révélant vite fastidieuses.

Star Wars Outlaws // Source : Capture d’écran

À noter que cette échelle a priori plus modeste est un sacré changement de paradigme pour Ubisoft, qui avait tendance, par le passé, à tirer un peu trop sur le levier du contenu à outrance. On se souvient par exemple de ces multiples îles à visiter dans Assassin’s Creed Odyssey, lesquelles pouvaient conduire à un sentiment d’écoeurement, en raison d’un remplissage un peu trop générique et évident. Si Massive est parvenu à apporter beaucoup de variété à Star Wars Outlaws, alors on pourrait tenir l’une des meilleures adaptations de l’univers imaginé par George Lucas.

