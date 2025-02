Lecture Zen Résumer l'article

Le tempo de la série Andor va considérablement changer avec la saison 2. S’il s’agit initialement d’une contrainte de la production, ce pourrait être aussi une bonne opportunité scénaristique.

Préparez-vous à d’importants chambardements scénaristiques avec la saison 2 d’Andor, dont la sortie en streaming est prévue le 23 avril 2025. La suite de la meilleure série Star Wars en prises de vues réelles proposera en effet une narration différente de la première saison, avec plusieurs ellipses temporelles pour progresser rapidement dans le récit.

Ce tempo intense est dicté par une saison 2 dont le rôle fondamental est de faire la jonction avec le film dérivé Rogue One, qui est la suite directe de la série. Or, quatre ans séparent la fin de la saison une d’Andor et l’excellent long-métrage de Gareth Edwards. Aussi a-t-il été décidé de presser le pas en faisant des sauts dans le temps.

Des mini-arcs narratifs pour couvrir quatre ans d’aventure

Dans le détail, la production a imaginé proposer des mini-arcs narratifs, de trois épisodes chacun, tout en avançant d’une année dans la chronologie à chaque fois. Autrement dit, la série sera constituée de quatre séquences plutôt distinctes les unes des autres, malgré le même fil conducteur autour de la progression de Cassian Andor dans l’Alliance rebelle.

Disney et Lucasfilm avaient déjà évoqué par le passé cette construction, par exemple en novembre 2024 lors de la convention D23 au Brésil. « Couvrant quatre années racontées en trois épisodes, la saison 2 d’Andor suit Cassian alors qu’il évolue pour devenir un leader de l’Alliance Rebelle naissante », pouvait-on lire sur le site officiel.

Cette approche tranche nettement avec la saison une. En effet, les péripéties dépeints alors se passent tous sur une même année — la série débute cinq ans avant les évènements de Rogue One. On y suit alors de façon beaucoup plus développée et lente les premiers contacts du héros avec la rébellion qui tente de renverser l’Empire galactique.

Le héros, Cassian Andor. // Source : Lucasfilm

Contrainte de production… opportunité narrative ?

Cette manière de faire résulte d’une contrainte technique : à l’origine, il était envisagé de proposer un récit sur cinq saisons, mais l’idée a été délaissée et l’histoire a dû être compressée en deux. Aussi a-t-il fallu opter pour un artifice — l’ellipse temporelle — afin de couvrir efficacement les quatre ans séparant la saison une et Rogue One.

Mais ce remaniement est peut-être aussi une chance. Il pourrait être un bon prétexte scénaristique pour mettre en scène l’accélération des préparatifs de l’Alliance contre l’Empire. Cela devrait être plus flagrant en compressant quatre ans en douze épisodes, au lieu d’étaler toute cette période sur quatre saisons (et, donc, quarante-huit épisodes).

Ce procédé affectera aussi Cassian Andor, qui, pour celles et ceux qui ont déjà vu Rogue One, donnera l’impression de se précipiter pied au plancher vers son destin. Ce rythme empressé sera, d’une certaine façon, l’expression de l’engrenage dans lequel va tomber le héros, dans un enchaînement des évènements de plus en plus inarrêtable.

