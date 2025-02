Lecture Zen Résumer l'article

Coup dur pour les fans du Seigneur des anneaux qui attendaient avec impatience la prochaine adaptation au cinéma. Le projet porté par Andy Serkis (Gollum) ne sortira plus à la date prévue.

Être fan d’une saga au cinéma exige parfois de faire preuve de patience, voire de résilience. La route est souvent parsemée d’embûches et il n’est pas rare de voir des projets repoussés, voire tout simplement annulés, pour une raison ou pour une autre. Dernier exemple en date : la prochaine adaptation du Seigneur des anneaux pour le grand écran.

Retard à l’allumage

Interrogé le 27 février 2025 par The Direct, l’acteur et réalisateur britannique Andy Serkis a donné des nouvelles frustrantes au sujet du long-métrage La bonne nouvelle, c’est qu’il est toujours prévu. La mauvaise, c’est que la date de sortie initialement envisagée à la fin décembre 2026 n’est plus d’actualité. On parle d’un report d’un an, à décembre 2027.

Il semblerait que ce décalage soit causé par un retard dans la production. Andy Serkis, qui assure la réalisation du long-métrage, a reconnu que le scénario n’en est « qu’au tout début du processus d’écriture » et que le tournage n’est envisagé qu’à compter de 2026. Dès lors, la fenêtre de tir pour une sortie fin 2026 est bien trop serrée.

Annoncé en mai 2024, ce nouveau projet cinématographique de l’univers de Tolkien va mettre en scène Gollum, qui sera de nouveau interprété par Andy Serkis. Ce dernier le jouait déjà dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson ainsi que dans l’un des films du Hobbit (Un voyage inattendu), via la capture de mouvement (motion capture).

Des sources extrêmement réduites

Cette adaptation est d’ailleurs surnommée pour l’heure The Hunt for Gollum (La Traque de Gollum) et se base sur un évènement décrit dans les romans et sur quelques indications glissées dans les appendices. De fait, le matériau est extrêmement réduit en comparaison des autres adaptations, qui ont pu se fonder sur des tomes entiers.

L’extrême pauvreté des sources originales n’est pas forcément handicapante : le film Rogue One, par exemple, doit son existence à une seule et unique phrase figurant dans le générique d’introduction d’Un nouvel espoir. Dans un autre genre assez similaire, Les Animaux Fantastiques s’inspirent d’un manuel scolaire existant dans Harry Potter.

Par ailleurs, la séquence qui existe dans les romans et qui permet au projet d’Andy Serkis d’exister mobilise des personnages bien connus de la saga — on pense à Aragorn (Viggo Mortensen semble disposé à reprendre son rôle) et à Gandalf (Ian McKellen n’apparaît pas non plus fermé à l’idée, mais l’acteur n’est plus tout jeune).

