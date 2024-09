Lecture Zen Résumer l'article

La production derrière le projet de film sur la traque de Gollum serait tentée de tirer sur la corde. L’acteur Ian McKellen (Gandalf) a laissé entendre qu’il ne serait plus question d’un, mais de deux films. Cela, alors que le matériau source est extrêmement mince. Une erreur déjà vue avec Le Hobbit.

C’était l’une des grandes annonces cinématographiques du printemps : le tournage d’un film centré sur Gollum, prévu pour sortir en salles en 2026. Un projet qui a rapidement suscité un enthousiasme certain, car de grands noms déjà présents dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson ont été avancés, à la fois derrière la caméra, avec le retour de scénaristes clés, mais aussi devant, avec un casting familier.

La traque de Gollum mobilise ainsi Andy Serkis, l’acteur qui a déjà joué Gollum, et qui va se retrouver aussi derrière la caméra comme réalisateur. Peter Jackon est également dans le coup comme producteur. Pour le scénario, Fran Walsh et Philippa Boyens, déjà présents lors des deux trilogies du SdA et du Hobbit, reviennent. Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou ont également été embauchés pour l’histoire.

Seulement quelques lignes dans les romans

Jusqu’à présent, la compréhension que l’on avait de ce chantier était de construire un seul film autour d’un passage relativement bref des romans de J.R.R. Tolkien, évoquant la traque de Gollum. Dans celui-ci, le célèbre rôdeur Aragorn (joué dans les films par Viggo Mortensen, qui pourrait revenir pour l’occasion) fait un compte rendu à Gandalf (Ian McKellen, qui a aussi déclaré être disposé à participer au projet).

Le témoignage retranscrit dans les livres est très bref, avec juste quelques lignes donnant une indication plutôt générale des défis qui se sont présentés sur la route d’Aragorn pour mettre la main sur Gollum. Quelques lieux sont également mentionnés pour situer le parcours du héros. On sait aussi qu’il a été en contact avec les Elfes à ce moment-là, ce qui ouvre la voie à la présence de Thranduil (Lee Pace), voire de son fils Legolas (Orlando Bloom).

Un ou deux films ?

Mais au détour d’une interview accordée à l’émission This Morning, Ian McKellen a glissé une petite phrase qui suggère une tout autre ampleur au chantier qui se prépare. Il ne serait plus question d’un seul film, mais de deux. « Je ne devrais probablement pas dire cela, car je n’ai pas lu le scénario, je ne sais pas quand il sera tourné et je ne sais même pas où il sera filmé », a-t-il glissé.

Cette révélation a de quoi faire lever quelques sourcils préoccupés, car il faut bien comprendre que le texte source est extrêmement maigre. Quelques lignes à peine, plus des indications complémentaires dans les appendices –des dates. Cela permet d’ajouter des précisions et de situer cette traque de Gollum avant La Communauté de l’Anneau. C’est une préquelle.

Le risque d’une histoire trop longue

Quand Peter Jackson a réalisé la trilogie du Seigneur des anneaux, il avait à sa disposition trois romans faisant chacun trois cents pages. Chaque film s’est focalisé sur un tome et, comme il y avait beaucoup de matière, le cinéaste a écarté certains éléments, remanié d’autres, afin que cela puisse tenir dans une durée compatible avec un film.

La trilogie du Hobbit a suivi ce format, mais le matériau de base s’est avéré plus modeste : le roman de J.R.R. Tolkien est un tome unique de trois cents pages. Il n’aurait pas été absurde d’adapter le nombre de films en conséquence. Pourtant, Peter Jackson a quand même tiré de l’ouvrage trois longs métrages ; or, l’avis général est que cette seconde trilogie est de moins bonne facture que celle du SdA.

La faute, notamment, à des longueurs et des sous intrigues inventées de toutes pièces pour avoir artificiellement de quoi proposer trois films. C’est surtout le cas du dernier long métrage, La Bataille des Cinq Armées, qui focalise le gros des critiques, plus que les deux premiers (Un voyage inattendu et La Désolation de Smaug). La bataille finale est littéralement interminable, et les échanges entre protagonistes patinent.

Dès lors, il y a de quoi se demander si la traque de Gollum ne va pas s’engager dans un chemin tout aussi bancal, avec du superflu, là où tout le récit a de quoi tenir dans un seul film. À ce stade, rien n’est officiellement arrêté : seul Ian McKellen a évoqué ce passage à deux films au lieu d’un. On ne serait toutefois pas vraiment surpris. Le monde de la Terre du Milieu est une poule aux œufs d’or, et la tentation est grande de tirer la corde.

