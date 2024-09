Lecture Zen Résumer l'article

Sir Ian McKellen a confié qu’il avait été approché pour renfiler le costume de Gandalf dans le film centré sur Gollum. L’acteur est âgé de 85 ans.

Le film sur Gollum va-t-il ressembler à une réunion des anciens ? Ce prochain projet, lié à l’univers du Seigneur des anneaux et centré sur un personnage détestable, va déjà faire revenir Andy Serkis, aussi bien devant que derrière la caméra. L’interprète de Gollum pourrait être accompagné de Sir Ian McKellen, qui renfilera alors le costume de Gandalf, comme le rapporte la BBC dans un article publié le 2 septembre.

Ian McKellen a confié qu’il avait été approché par les producteurs pour reprendre le rôle du magicien, rôle qu’il a occupé aussi bien pour la trilogie Le Seigneur des anneaux (2001-2003) que pour celle du Hobbit (2012-2014). La présence de Gandalf, proche des Hobbits, dans The Hunt for Gollum (La Traque de Gollum) n’a rien de très surprenant, et ce ne serait pas le seul personnage clé à être là. Aragorn pourrait passer une tête, sachant que Viggo Mortensen n’a pas fermé la porte.

Gandalf le Blanc dans Le Retour du roi. // Source : New Line Cinema

Gandalf dans le film Gollum ? Ce n’est pas une surprise

« L’engouement pour Le Seigneur des anneaux ne montre aucun signe de faiblesse… Je ne peux rien dire de plus. J’ai juste entendu qu’il y aura d’autres films, que Gandalf sera impliqué et ils [les producteurs] espèrent que je pourrais le jouer », a indiqué Ian McKellen. D’après les livres de Tolkien, c’est Gandalf qui envoie Aragorn sur les traces Gollum. D’autres personnages déjà connus pourraient être là.

On pourrait imaginer le personnage de l’Elfe Thranduil, incarné par l’acteur Lee Pace dans la triloge du Hobbit. L’intéressé est amené à superviser la détention de Gollum dans son royaume elfique. Legolas, fils de Thranduil, pourrait aussi apparaître à l’écran. Dans la saga de Peter Jackson, il est joué par Orlando Bloom. D’autres surprises ne sont pas à exclure.

L’âge de Ian McKellen va-t-il poser problème ? L’acteur a 85 ans et sait que que la majorité de sa carrière est derrière lui. Néanmoins, il a indiqué à la BBC qu’il n’avait pas du tout envie de raccrocher. « Je continuerai tant que mes jambes, mes poumons et mon esprit fonctionneront », a-t-il expliqué. Il va quand même même rester tranquille jusque fin 2024, après avoir eu un accident pendant une représentation théâtrale, à Londres (poignet cassé, vertèbre abîmée).

Si sa santé le permet, Ian McKellen ne passera pas le flambeau, alors qu’Andy Serkis et ses équipes pourraient très bien le remplacer — « Je ne laisserai personne d’autre enfiler le chapeau pointu et porter la barbe si je peux aider. » Il n’empêche, le temps joue contre lui et il va falloir se dépêcher pour La Traque de Gollum. Il fait savoir à ce sujet : « Quel est le scénario ? Il n’est pas encore écrit. Mais ils feraient mieux d’aller vite. » Le film est attendu sur nos écrans pour 2026, ce qui impliquerait un tournage l’année prochaine. D’ici là, Ian McKellen se sera reposé et ressourcé. Les effets spéciaux, eux, se chargeront de le rajeunir un peu (il avait une soixantaine d’années dans la trilogie initiale).

