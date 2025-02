Lecture Zen Résumer l'article

La société de production Amazon MGM Studios vient de l’annoncer ce 13 février 2025. La saison 3 du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir aura bien lieu. Rendez-vous vraisemblablement en 2026 pour la voir en streaming sur Prime Video.

On s’en doutait, c’est désormais confirmé. La saison 3 de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est officiellement confirmée par la société de production Amazon MGM Studios, qui détient les droits de cette adaptation. La nouvelle est tombée ce 13 février 2025 dans un court message paru sur X (ex-Twitter).

« Prime Video confirme la troisième saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir. Les metteurs en scène Charlotte Brändström, Sanaa Hamri et Stefan Schwartz seront présents lors de la prochaine saison », est-il annoncé. Au total, la série est censée regrouper cinq saisons. La première est sortie en 2022, la deuxième en 2024.

Une saison 3 des Anneaux de pouvoir en 2026 ?

L’annonce du jour ne donne aucune indication sur la date de sortie de cette saison 3 des Anneaux de pouvoir, mais on peut tabler sur une diffusion en 2026, sans doute au second semestre. Cela laisserait ainsi plusieurs mois au studio pour mener à bien le tournage, courant 2025, et pour boucler toute la post-production, souvent longue.

Variety, dans un article du 13 février, remarque d’ailleurs que la troisième saison est actuellement en préproduction dans les studios Shepperton, dans la banlieue de Londres. Le tournage de la saison devrait commencer au printemps. On attend également des nouvelles du casting, qui pourrait bien accueillir de nouvelles têtes.

Les deux premières saisons étaient composées chacune de huit épisodes et on présume que la troisième saison suivra cette voie. Cette saison aura fort à faire, avec l’identité révélée de l’Étranger, mais qui justifiable grâce à certains écrits de Tolkien, et sur la conception de l’Anneau Unique, mais aussi ce très mystérieux « dark wizard ».

