Après deux trilogies et une série sur Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir, la saga du Seigneur des anneaux va revenir au cinéma avec La Guerre des Rohirrim. Date de sortie, intrigue, personnages… Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce film d’animation japonaise, attendu pour décembre 2024.

Après la saison 2 des Anneaux de Pouvoir le 29 août 2024, les fans du Seigneur des anneaux vont recevoir le plus beau cadeau de Noël, avec la sortie de La Guerre des Rohirrim. Conçu sous forme d’un film d’animation japonaise, cette nouvelle pierre à la saga de J.R.R. Tolkien s’annonce déjà comme une réussite. Que sait-on déjà de ce projet atypique ?

Quand sort Le Seigneur des anneaux : la Guerre des Rohirrim au cinéma ?

Le film d’animation, qui se nomme The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim en VO, sortira au cinéma le 11 décembre 2024 en France.

Qui seront les personnages de ce film d’animation ?

Vous ne verrez en principe aucun personnage connu de la saga, que ce soit Frodon, Sam ou encore Aragorn. En revanche, la narratrice sera une héroïne bien connue de la saga : Éowyn, qui possède un rôle central dans la trilogie originale du Seigneur des anneaux.

Le nom du personnage principal de La Guerre des Rohirrim pourrait vous interpeller, puisqu’il s’agit d’Helm Hammerhand (ou Helm Main-Marteau en français). Cela vous parle ? C’est normal, il a ensuite donné son nom à la forteresse du Gouffre de Helm, particulièrement importante dans le film Les Deux Tours.

Hera et son père, Helm. // Source : Warner Bros

La fille d’Helm, Hèra, possèdera également un rôle de premier plan dans cette bataille, puisqu’elle prend les armes dans la première bande-annonce. Une puissance qui rappelle forcément les héroïnes devenues cultes des films du studio Ghibli (Mononoké, Nausicaä, Chihiro…). Pourtant, ce personnage est anonyme dans les écrits de Tolkien : c’est justement ce qui a donné envie à l’équipe du film d’étoffer son récit.

Qui a réalisé le film The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim, en VO ?

Il s’agit tout simplement de l’un des plus grands noms de l’animation japonaise : Kenji Kamiyama. Le réalisateur est connu pour son travail sur les deux saisons de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, mais aussi les films Ghost in the Shell: SAC Solid State Society ou Hirune hime, rêves éveillés.

À ses côtés se trouve la productrice exécutive Philippa Boyens, qui était la coscénariste des deux trilogies de Peter Jackson. Autant dire que l’équipe créative est idéale pour donner vie à l’univers de Tolkien.

L’animation semble somptueuse. // Source : Warner Bros

Quel sera le casting de La Guerre des Rohirrim ?

Nous ne connaissons pas encore la distribution de la version française. En revanche, le doublage du film sera assuré en version originale par de grandes voix du petit et du grand écran. Seront ainsi réunis :

Brian Cox (Succession) sera Helm Hammerhand, le roi du Rohan ;

Miranda Otto reprendra son rôle d’Éowyn et sera la narratrice du film ;

Gaia Wise sera Héra, la fille d’Helm ;

Luke Pasqualino (Skins, Shadow and Bone) sera Wulf, le chef des Dunlendings ;

Laurence Ubong Williams sera Fréaláf Hildeson, le neveu d’Helm et le successeur au trône du Rohan ;

Shaun Dooley (Misfits, The Witcher) sera Freca, le père de Wulf ;

Dominic Monaghan (Merry dans les films) a été annoncé au casting, dans un rôle inconnu.

Qui sont les Rohirrim ?

Il s’agit d’un peuple de la Terre du Milieu qui vit dans le Rohan. Ce royaume, très attaché à la tradition équestre et à la cavalerie, est proche du Gondor, un autre royaume humain que l’on aperçoit dans Le Retour du roi.

Eowyn, héroïne badass du Seigneur des Anneaux // Source : New Line Cinema

De quoi parlera l’histoire de La Guerre des Rohirrim ?

L’histoire se centrera sur Helm Hammerhand, un roi légendaire du Rohan. Il devra alors se défendre contre une armée de Dunlendings (ou Dunéens en français). La jeune Hèra, fille d’Helm, va également prendre les armes pour défendre les siens. Leur bataille sera cruciale dans l’histoire de la Terre du Milieu puisque cela donnera naissance au fameux Gouffre de Helm, vu dans Les Deux Tours.

Quand se passe La Guerre des Rohirrim ?

Le film d’animation se déroulera deux siècles avant les évènements dépeints dans les films de Peter Jackson. L’intrigue se situera précisément 183 ans avant Les Deux Tours. Éowyn, l’une des héroïnes du Seigneur des anneaux, sera la narratrice du film.

Quel est le lien entre La Guerre des Rohirrim et le Seigneur des anneaux ?

La Guerre des Rohirrim n’a aucun lien avec les deux précédents projets animés de la saga : un mélange entre prises de vues réelles et animation, sorti en 1978, et un téléfilm de 1980, nommé The Return of the King.

Attention, il ne faut pas non plus confondre La Guerre des Rohirrim avec le projet en prise de vues réelles nommé The Hunt for Gollum, réalisé par Andy Serkis (l’interprète de Gollum justement) et prévu pour 2026.

