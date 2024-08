Lecture Zen Résumer l'article

Un premier trailer du film d’animation La Guerre des Rohirrim (The War of the Rohirrim) est sorti. Se plaçant environ deux siècles avant Le Seigneur des anneaux, il va raconter un épisode marquant de l’histoire du Rohan.

C’est en décembre 2024 que le film d’animation La Guerre des Rohirrim fera ses débuts au cinéma. À quelques mois de sa sortie, les deux sociétés de production New Line Cinema et Warner Bros. Animation ont diffusé un tout premier trailer, le 22 août 2024. Et cette bande-annonce contient bien des scènes que l’on peut commenter.

Gandalf, Legolas, Aragorn, Gris-poil, Gimli

À l’ouverture du trailer, on aperçoit brièvement plusieurs personnages du Seigneur des anneaux : Legolas et Gimli au premier plan, ainsi que Gandalf sur sa monture (Gris Poil). Et dans l’ombre d’un box, on aperçoit Aragorn. Un bon moyen pour la production d’hameçonner l’attention du public pour voir la bande-annonce jusqu’au bout.

La Guerre des Rohirrim se déroule moins de 200 ans avant les évènements du Seigneur des anneaux. Cela signifie qu’à cette époque, Legolas est né et Gandalf se trouve déjà en Terre du Milieu — on est au Troisième Âge. Ce n’est pas le cas d’Aragorn et Gimli, qui naitront quelques (dizaines) d’années plus tard. Pas sûr qu’on les croise dans le film.

Source : Warner Bros

Des lieux emblématiques du Rohan

Le royaume du Rohan, pays attaché à la tradition équestre, est fondé durant le Troisième Âge. Le trailer montre une carte sur laquelle plusieurs lieux de renom apparaissent, comme Edoras (la capitale du Rohan) et Dunharrow, la forteresse qui servira de point de ralliement, avant la guerre devant les murs du Gondor, dans Le Retour du Roi.

Source : Warner Bros

Le gouffre de Helm

Que serait un voyage au Rohan sans un détour par le gouffre de Helm ? Il s’agit de la célèbre forteresse qui a été le théâtre de la bataille de Fort-le-Cor, dans le film Les Deux Tours. D’ailleurs, l’un des personnages du film La Guerre des Rohirrim se nomme Helm Mainmarteau (ou Poing de Marteau dans une traduction précédente). Pas un hasard !

Source : Warner Bros

Des oliphants

Les forces ennemies du Rohan comportent des fantassins et des cavaliers, mais aussi des oliphants (ou mûmaks). Ce sont d’immenses éléphants avec deux paires de défenses sur la gueule. On les voit à plusieurs reprises dans le trailer. On les voit aussi à l’œuvre dans le dernier film de la trilogie de Peter Jackson.

Les oliphants sont connus pour être domptés par des peuplades vivant très à l’est du monde — regroupés sous l’appellation générique d’Orientaux. Ils vivaient en Harad et étaient aussi appelés Haradrims. Mais dans le trailer, on remarque que ces bêtes sont aussi manipulées par d’autres peuples, dont les Dunlandais.

Source : Warner Bros

Pas des Orques, mais des Dunlandais

On a l’habitude de croiser des Orques dans Le Seigneur des anneaux, mais il y a aussi d’autres antagonistes. Dans La Guerre des Rohirrim, le Rohan fait face à cette époque à une invasion des Dunlandais (ou Dunlendings en VO), mené par un certain Wulf, qui veut venger la mort de son père. Il apparaît qu’Edoras se fera submerger pour un temps.

Source : Warner Bros

Debout ! Debout, cavaliers !

« Cavaliers de la Marche ! Frères du Rohan ! Debout ! ». Le Rohan est de toute évidence une terre de sacrés orateurs, puisque le trailer donne un aperçu d’un discours que Helm va prononcer pour rassembler les siens, avant une charge épique. Cela ne vous rappelle pas un certain Eomer, « avant que le Soleil ne se lève » ?

Source : Warner Bros

Helm, seigneur du Rohan

Voilà Helm, le père de trois enfants ; deux jeunes hommes (Háma et Haleth) et une jeune femme (Hèra). On l’appelle d’ailleurs Mainmarteau (ou Poing de Marteau) parce qu’il a mis un sacré punch dans le visage de Freca, le père de Wulf, ce qui l’a tué sur le coup. Bref, ce n’était pas le genre de type qu’il fallait asticoter trop longtemps.

Source : Warner Bros

Capitale du Rohan

Edoras est la capitale du Rohan, tout en haut d’une colline isolée au milieu d’une vaste plaine. Et, au sommet de ce relief atypique, se trouve le siège du pouvoir des rois du Rohan, avec une grande bâtisse. C’est d’ailleurs là que l’on retrouvera bien des années plus tard quelques intrigues du Seigneur des anneaux.

Source : Warner Bros

Les aigles

Difficiles de les manquer : les aigles sont également présents dans le film. On les a déjà croisés dans les deux trilogies de Peter Jackson, notamment pour aller sauver Frodon et Sam sur les flancs de la Montagne du Destin. Il y a un débat régulier chez les fans : pourquoi diable Gandalf n’a-t-il pas fait appel aux aigles pour transporter l’Anneau Unique ?

Source : Warner Bros

Un monstre marin

Il est improbable de penser que ce monstre qui se terre au fond d’un plan d’eau est le même que la créature du Seigneur des anneaux. Mais c’est visiblement une espèce proche ou, peut-être, un congénère. En tout cas, c’est un sacré animal, car ses tentacules sont capables d’attraper un oliphant pour en faire son goûter.

Source : Warner Bros

Recherche des anneaux

C’est la petite histoire dans la grande. La Guerre des Rohirrim n’est somme toute qu’une péripétie dans la grande histoire de la Terre du Milieu. Un « banal » conflit. Mais il y a un petit clin d’œil à la fin du trailer, pour rappeler dans quel grand mouvement les évènements se passent : la quête de Sauron pour retrouver tout son pouvoir…

Source : Warner Bros

