Les données de sauvegarde d’Animal Crossing New Horizons ne peuvent pas être transférées depuis les réglages de la console, à cause d’une sécurité supplémentaire ajoutée par les développeurs du jeu. Il existe heureusement un moyen très simple de déménager son île d’une Switch à une autre.

Connaissez-vous le « Logiciel de transfert d’île », une application gratuite disponible sur l’eShop qui pourrait devenir rapidement indispensable pour les nouveaux propriétaires d’une Nintendo Switch 2 ? Sans cette application, vous ne pourrez pas récupérer votre île Animal Crossing New Horizons et vos habitants sur votre nouvelle console.

Lancé en 2020, Animal Crossing New Horizons utilise un système de sauvegarde unique sur Nintendo Switch pour bloquer le clonage d’île, d’habitants et d’objets. Ses développeurs ont mis en place un logiciel distinct destiné au transfert de sa sauvegarde, avec un effacement automatique des données sur l’ancienne console.

Pour récupérer votre île Animal Crossing, vous devez avoir les deux consoles

Quand vous recevrez votre Nintendo Switch 2, vous commencerez par transférer les données de votre Switch 1 grâce à l’outil intégré. La quasi-totalité des données seront installées sur la nouvelle console, mais pas le jeu Animal Crossing en lui-même.

Transfert des données de la Switch vers la Switch 2 // Source : Capture Switch 2

Une fois votre nouvelle Switch 2 configurée, il vous faudra ouvrir le Nintendo eShop sur les deux consoles (que vous devez donc posséder physiquement, faites attention en cas de reprise) : recherchez « Animal Crossing » dans la barre de recherche et sélectionnez « Logiciel de transfert d’île ». Il s’agit d’une application gratuite, à installer sur les deux consoles.

Ensuite, ouvrez Logiciel de transfert d’île sur les deux Switch. Sélectionnez Continuer, puis OK et Commençons. Le logiciel vous demandera alors de sélectionner la console « source » et la console « cible ». Votre Switch 1 est la source, votre Switch 2 est la cible.

Sur chaque console, il faut indiquer ce que l’on souhaite faire de l’île. // Source : Numerama

Passez ensuite les différentes étapes, il n’y a normalement pas besoin d’un compte Internet ou d’un compte Nintendo. Les deux consoles s’identifieront automatiquement et vous proposeront de transférer les données. L’ancienne console perdra définitivement l’accès à l’île.

Le transfert dure approximativement deux minutes. // Source : Numerama

Quand tout est terminé, ouvrez Animal Crossing New Horizons sur votre Switch 2. Vous pourrez ajouter votre île à votre nouveau profil utilisateur, puis sélectionner le joueur que vous souhaitez incarner. Marie de la mairie vous accueillera.

Animal Crossing de retour sur Switch 2, même si le jeu ne profite pas d’optimisations graphiques. // Source : Numerama

L’archivage de l’île, une autre possibilité si vous revendez votre console

Si vous envisagez de vendre votre Switch 1 avant d’acheter la Switch 2, sachez qu’Animal Crossing: New Horizons propose un système d’archivage de l’île, pensé avant tout pour les cas de perte ou de casse de la console. Accessible depuis l’écran titre du jeu en appuyant sur le bouton « – », ce service permet de sauvegarder régulièrement votre île sur le cloud Nintendo (avec l’abonnement Switch Online). En cas de besoin, il suffit de restaurer cette archive sur la nouvelle console, toujours via le menu des paramètres d’Animal Crossing, pour retrouver toute votre progression, vos habitants et vos créations.

Cependant, ce système d’archivage reste une solution de secours et n’est pas recommandé comme méthode principale lors d’un changement de console. Pour éviter tout risque de perte de données ou de mauvaise manipulation, il est préférable d’utiliser le transfert peer-to-peer avec le « Logiciel de transfert d’île », qui garantit une migration complète et sans accroc de votre île entre les deux consoles. Gardez donc votre ancienne Switch sous la main jusqu’à la fin du transfert, afin de sécuriser votre déménagement insulaire.

