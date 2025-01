Lecture Zen Résumer l'article

Niantic Labs a donné les dates et les lieux des prochains gros événements de Pokémon Go. L’une des étapes prendra place à Paris, au mois de juin 2025. Une grande première.

Si la communauté Pokémon n’a actuellement d’yeux que pour Pokémon Pocket, l’application qui permet de récupérer des cartes à collectionner et de faire quelques combats, Pokémon Go continue de passionner des fans du monde entier. L’effervescence autour de cette application lancée en 2017 est telle que Niantic Labs organise toujours des festivals physiques. Les dates et lieux de l’édition 2025 du Pokémon Go Fest ont été annoncés dans un communiqué publié le 6 janvier.

Et, bonne nouvelle : il y aura une étape à Paris, une première dans l’histoire des Pokémon Go Fest, dont la première édition date de 2017 et avait eu lieu à Chicago (un désastre à l’époque). L’événement se tiendra du 13 au 15 juin prochain dans la capitale française. Il devrait réunir beaucoup de férus de capture de créatures dans le monde réel, grâce à la magie de la réalité augmentée. À noter que la coïncidence pouvait difficilement être meilleure : le futur jeu Pokémon, attendu sur Switch (et Switch 2 ?) se déroulera dans une ville inspirée de Paris.

Pokémon Go Fest // Source : Niantic Labs

Le Pokémon Go Fest 2025 se tiendra, en partie, à Paris

Concrètement, le Pokémon Go Fest 2025 sera organisé physiquement dans trois villes sur autant de continents : Osaka (du 29 mai au 1er juin), Jersey City (du 6 au 8 juin) et, donc, Paris (du 13 au 15 juin). Il est encore trop tôt pour détailler le programme des festivités, mais on peut parier sur des récompenses exclusives, avec un billet obligatoire pour en profiter.

Ce sera la première fois que le Pokémon Go Fest fera étape à Paris, mais ce ne sera pas inédit en Europe. Il y a déjà eu deux passages par l’Allemagne (Dortmund en 2019 et Berlin en 2022), un en Espagne (Madrid en 2024) et un en Angleterre (Londres en 2023). Des pays comme les États-Unis (Chicago, plusieurs fois, Seattle ou encore New York) ou le Japon (Sapporo, Yokohama) ont également été bien servis.

Ces festivals aux couleurs de Pokémon Go sont des moments uniques pour obtenir des récompenses, mais aussi des lieux de rencontres. Le succès a souvent été au rendez-vous. En 2019, pour la toute première édition européenne, il y a eu plus de 85 000 participants, rappelle ce communiqué, avec 400 000 kilomètres parcourus et 28 000 000 de Pokémon attrapés, en combiné.

D’autres événements plus modestes auront lieu en 2025 : un circuit à Los Angeles (du 21 au 23 février), un autre à Nouveau Taipei (aux mêmes dates), ainsi qu’un City Safari à Milan (les 29 et 30 mars). Bref, les globetrotteurs auront encore des excuses pour voyager.

