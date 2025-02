Lecture Zen Résumer l'article

Près de 20 ans après la sortie du premier volet de Twilight au cinéma, la saga va connaître un tournant étonnant avec une nouvelle série dérivée : Taylor Lautner: Werewolf Hunter.

Non, vous ne rêvez pas, ce n’est pas une blague digne d’un 1ᵉʳ avril ni une annonce parodique : Taylor Lautner va bel et bien jouer une version de lui-même devenue chasseur de loups-garous dans le prochain spin-off de Twilight. La saga culte, qui avait cartonné en librairies ainsi qu’au cinéma à la fin des années 2000, va ainsi se prolonger avec cette série dérivée complètement lunaire, actuellement en production. À noter qu’Edward aura également droit à son propre spin-off animé, sur Netflix.

Taylor Lautner, chasseur de loups-garous

D’après les informations obtenues par le média américain Variety, l’éternel interprète de Jacob Black va ainsi devenir le personnage principal de Taylor Lautner: Werewolf Hunter, un projet mené par Amazon MGM Studios, que l’acteur va aussi produire.

Et le synopsis s’annonce déjà… singulier : « Après avoir tourné le final de Twilight, Taylor Lautner s’est éloigné du feu des projecteurs. Les fans et les tabloids ont élaboré de nombreuses théories à ce sujet, mais la vérité est encore plus dingue que la fiction. Taylor n’a pas seulement pris une pause pour sa santé mentale. Il se préparait pour sa véritable destinée… Taylor Lautner: Werewolf Hunter. Taylor, qui joue lui-même, est propulsé au cœur d’une société secrète de chasseurs de loups-garous, qui ont besoin de son expertise unique. Alors qu’il jongle avec sa double vie — acteur hollywoodien le jour, guerrier supernaturel la nuit — Taylor doit affronter l’ironie ultime : se battre contre les créatures qui l’ont rendu célèbre. Entre le fait de sauver le monde, de revivre sa carrière et de tomber amoureux, il va faire face à la question ultime : que se passe-t-il lorsque votre plus grand rôle devient votre plus grand ennemi ? »

Oui, Bella aurait dû choisir Jacob // Source : Summit Entertainment

Plus étonnant encore : Taylor Lautner: Werewolf Hunter sera portée par le studio indépendant Tornante, à qui l’on doit des chefs-d’œuvre d’animation comme BoJack Horseman ou Undone. Daisy Gardner, scénariste qui a notamment participé à des comédies comme 30 Rock, Californication ou South Park, sera la créatrice et la showrunneuse de la série. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Scream 6), eux, seront chargés de la réalisation.

Autant dire que le projet, qui pourrait prendre un ton parodique totalement inattendu, nous intrigue énormément. Taylor Lautner: Werewolf Hunter pourrait ainsi devenir une production hilarante, sous forme d’objet méta complètement loufoque, tout comme elle peut foncer droit dans le mur, si elle se prend trop au sérieux. Vivement les premières images, donc.

