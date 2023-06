Diffusée depuis le 22 juin aux États-Unis, la saison 2 de la suite de Sex and the City est introuvable en France, alors que Salto avait obtenu les droits exclusifs de la série. Une anomalie qui pourrait bientôt être résolue.

En mars 2023, Salto s’est éteint. Le service de streaming français, fruit de l’alliance entre TF1, M6 et France Télévisions, proposait plusieurs contenus originaux comme la série And Just Like That, suite de Sex and the City.

Le 22 juin, la saison 2 de And Just Like That a commencé sa diffusion à l’étranger. En France, les fans de la série sont nombreux à s’interroger sur son diffuseur, en l’absence de Salto. Numerama s’est renseigné et a une mauvaise nouvelle : il n’y a pour l’instant aucun moyen légal de regarder la saison 2 de la série en France.

Pourquoi « And Just Like That » n’est pas disponible en France

Avec la mort de Salto, les droits pour la première diffusion de And Just Like That sont dans la nature. Cela veut dire que les diffuseurs peuvent faire monter les enchères pour acquérir la série… mais aucun ne semble avoir réussi à le faire à temps pour la saison 2.

Puisque And Just Like That est signée HBO Max (un service de streaming renommé « Max » il y a quelques mois), la logique aurait voulu que la série atterrisse dans le Pass Warner sur Prime Video, une option payante à 9,99 euros par mois qui permet de retrouver l’intégralité des productions Warner Bros. Discovery, dont les séries HBO. Mais ce n’est pas le cas.

Contacté par Numerama, un représentant du groupe Warner Bros. Discovery explique : « Le Pass Warner propose l’intégralité des séries ‘HBO Original’, la série And Just Like That… est une série Max Original pour lesquels les accords de diffusion se font au cas par cas. ». Autrement dit, l’arrivée de And Just Like That sur Prime Video n’est pas automatique, puisque la série a été pensée pour le service de streaming, pas pour la chaîne HBO. Amazon est donc un diffuseur potentiel comme les autres, ce qui complique l’obtention des droits de la série.

Sur le magasin Apple TV (ex-iTunes), la saison 2 n’est même pas vendue. // Source : Numerama

Comment regarder « And Just Like That » en France ?

Parmi les candidats pour récupérer les droits de And Just Like That, il y a bien sûr Prime Video (avec ou sans Pass Warner) et Netflix, mais aucun ne semble avoir signé quoi que ce soit pour l’instant. Le fait que TF1 diffuse la série dans un second temps pourrait aussi l’inciter à se porter candidat pour son propre service de streaming, myTF1 Max, comme certains le suspectent.

Le groupe Warner Bros. Discovery précise à Numerama que « des discussions sont en cours », ce qui laisse supposer qu’il ne faudra pas attendre le service de streaming Max en 2024 ou 2025 pour regarder la série. C’est déjà une bonne nouvelle.

Les fans de Sex and the City attendaient avec impatience And Just Like That. // Source : Max

En attendant de savoir où And Just Like That atterrira, y a-t-il un moyen légal de regarder la série ? Aussi absurde que cela puisse paraître, la réponse est non. Même les plateformes de VOD classiques, comme Apple TV et Google Play, ne proposent pas la saison 2 dans leurs magasins virtuels. Une situation assez rare, dans le sens où tous les précédents cas ont été résolus à temps (The Last of Us racheté in extremis par Prime Video par exemple).

Un nouvel épisode de And Just Like That sera diffusé chaque semaine, jusqu’au 24 août. D’ici là, la France devrait, on l’espère, avoir avoir trouvé un nouveau diffuseur.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.