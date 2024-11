Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez déjà terminé la saison 2 de L’Impératrice ? Pas de panique, il y a de quoi se faire plaisir côté séries historiques, sur Netflix. Avec des héroïnes marquantes, qui plus est.

Six nouveaux épisodes et puis s’en va : L’Impératrice captive toujours autant dans sa saison 2, en ligne depuis le 22 novembre 2024, mais l’on est d’autant plus frustré à la fin. Il faut dire que Devrim Lingnau incarne à la perfection la tragédie et l’intensité de Sissi, dans cette nouvelle interprétation allemande. Après ces six épisodes, il faut d’autres séries historiques pour se consoler. Alors direction l’Angleterre, le Canada, l’Espagne et la Corée, entre intrigues de cour ou héroïnes déterminées à changer les choses.

Les demoiselles du téléphone

Comme Sissi, les héroïnes des Demoiselles du téléphone (La Chicas Del Cable) font face à une société patriarcale étriquée, voire brutale. Mais elles aussi, elles vont envoyer valser les codes sociaux. Cette série espagnole en 5 saisons, se déroulant entre les années 1920 et 1930, fait la part belle à la sororité, en racontant la trajectoire — et le combat social — de plusieurs standardistes. Qui plus est, ce n’est pas que du drame historique : le suspense (voire l’action par la suite) est au rendez-vous. Avec une fin de série qui restera marquée dans vos esprits.

Anne with an E

Il existe différentes formes de rébellion. Celle d’Anne est douce et émerveillée, comme de la poésie. Alors que les Cuthbert pensaient adopter un jeune garçon pour travailler dans leur ferme, ils se retrouvent finalement avec une fille, orpheline, du nom de « Anne » (avec un E). S’ils songent d’abord à la renvoyer, le destin en voudra autrement. Anne with an E est l’histoire d’une jeune héroïne qui cherche toujours de grands mots pour de grandes idées, qui se laisse aller à l’enthousiasme le plus débordant comme au désespoir le plus tragique. Une série historique sensible comme aucune autre, et au propos social de plus en plus fort au fil des trois saisons.

L’intrigante et le roi

Si vous aimez les intrigues de cour, les séries historiques coréennes, qui se passent à la période Joseon du pays, pourraient tout à fait remplir cette soif. Dans L’intrigante et le roi, l’héroïne Kang Hee S est mue par son besoin de vengeance : elle rejoint donc la cour du — nouveau — roi pour prendre sa revanche. Dans son rôle d’espionne, alors qu’elle se rapproche de cet homme, son cœur finit par la prendre à son propre piège. Rien ne sera simple dans cette mission.

La Reine Charlotte

Pour certains, La Reine Charlotte est un peu meilleure que Bridgerton en raison d’une écriture plus féministe. Ce spin-off est un préquel entièrement dédié au passé de la reine, interprétée par Golda Rosheuvel dans la célèbre série ; mais ici par India Amarteifio dans sa version jeune. Le personnage découvre les contraintes de son rôle et les secrets de la cour, de même que la maladie du roi. À noter que vous pouvez regarder La Reine Charlotte sans avoir vu La Chronique des Bridgerton.

Mr Sunshine

Le drama historique Mr Sunshine est considéré comme un chef-d’œuvre aussi pour sa qualité esthétique digne d’un grand film. Si vous aimez la détermination de Sissi, les personnages hauts en couleur de cette série coréenne (en 24 épisodes de plus d’une heure — on vous avait promis de vous occuper) vous plairont tout autant. Il se situe entre la fin du Joseon et le début de la colonisation japonaise du pays, début 1900. Au cœur de ce contexte historique brutal et bouillant, on suit une histoire d’amour touchante. Sans compter une héroïne aristocrate, certes, mais à la rage décapante. Avec Kim Tae-ri (Twenty-Five Twenty-One) et Lee Byung-hun (Squid Game).

