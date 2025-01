Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 est désormais officielle. La nouvelle console de la firme nippone est la continuité du concept hybride introduit en 2017. L’écran de la partie tablette est néanmoins plus grand, en dépit de bords loin d’être vraiment fins.

Après des mois et des mois de rumeurs qui se sont avérées, Nintendo a diffusé une courte vidéo de présentation de la Switch 2. Si on n’a rien vu de l’interface, si on ne connaît pas ses jeux (hormis un nouveau Mario Kart) et si on devine à peine ses nouvelles fonctionnalités, on peut au moins analyser son design.

La Switch 2 se veut l’héritière directe de la console à qui elle succède. Elle associe donc une tablette à deux petites manettes, les fameux Joy-Con. Le reveal permet d’apprécier plusieurs améliorations évidentes, dans le sillage d’un écran bien plus grand — mais qui devrait revenir à la technologie LCD. Les plus observateurs remarqueront néanmoins un détail étrange : ses bords ne sont pas ultra-fins quand il est allumé, une anomalie en 2025. Il y a une raison à ce point esthétique.

Les bords de la Switch 2 // Source : Capture YouTube

Les bords de l’écran de la Switch 2 ne sont pas fins à cause des Joy-Con

Ce sont surtout les bords latéraux de l’écran de la Switch 2 qui laissent apparaître un contour épais que certains pourront taxer de disgracieux. Sauf que Nintendo n’avait pas vraiment le choix, comme le fait savoir le site spécialiste Switch-Actu.fr. Dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 18 janvier, notre confrère fait la remarque suivante : « L’une des raisons logiques de ce choix n’est autre que… la place prise par les Joy-Con ! »

En effet, les Joy-Con de la Switch 2 s’appuient sur un nouveau système d’attache, qui repose sur une conception magnétique plutôt qu’avec des rails. Ce changement implique qu’une partie des Joy-Con s’insère dans la tablette (ce qui n’était pas le cas sur la première version), avec une cavité qui comprend d’ailleurs une connectique dont la durabilité fait débat. Cette image provenant de Reddit illustre bien le sujet, même si on peut voir que Nintendo aurait pu déborder de quelques millimètres supplémentaires.

La place que prend les Joy-Con à l’intérieur de la Switch 2 // Source : Reddit

Or, ces cavités ont forcément un impact sur la structure interne de la Switch 2, avec moins de place pour les composants. Par ricochet, l’écran ne peut pas s’étendre sur toute la largeur de la tablette en raison d’exigences techniques : il faudrait qu’il soit très, très fin pour se poser au-dessus. Tant pis pour celles et ceux qui auraient préféré un écran plus bord-à-bord, un design devenu une norme sur d’autres catégories de produits (les smartphones et les téléviseurs en tête). Il n’empêche, la Switch 2 aura quand même un écran bien plus grand que les autres, ce qui constitue déjà un argument certain pour le confort de jeu.

