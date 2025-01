Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a modifié le système d’attache des Joy-Con pour la Switch 2. Mais la présence d’un connecteur sur la tablette fait craindre le pire à certains observateurs.

La Switch 2 a été dévoilée à l’occasion d’une très courte vidéo de présentation, le 16 janvier 2025. Il y a encore beaucoup à découvrir sur la console, mais l’essentiel est là : comme les rumeurs le présageaient, la firme nippone a opté pour la continuité, avec un concept similaire à la première Switch lancée en 2017.

Il y a toutefois des évolutions notables à mettre en avant, à l’instar du nouveau système d’attache des Joy-Con. Exit les rails qui permettent de faire glisser la petite manette vers le haut en appuyant sur un bouton, bonjour la liaison magnétique (avec un bouton, toujours). En termes de praticité, on devrait y gagner. Néanmoins, la Nintendo Switch 2 n’est pas pourvue d’une technologie comparable au MagSafe d’Apple, puisqu’on constate la présence d’un connecteur sur lequel vient se brancher le Joy-Con. Un connecteur qui semble en effrayer plus d’un…

La Nintendo Switch 2 et le bouton du Joy-Con pour retirer l’aimant. // Source : Nintendo

Les Joy-Con magnétiques de la Switch 2 seront-ils fragiles ?

« Cela ressemble à un scénario cauchemar, quelques mois après le lancement », commente l’internaute jifour98. Sur ce dessin signé Kanuiti, on peut voir le fameux « scénario » se matérialiser : à savoir un connecteur qui pourrait se casser si l’on force trop en retirant le Joy-Con en l’inclinant. Pirat_Nation corrobore : « Ce connecteur de la Switch 2 va être un gros défaut. » « Dès que je l’ai vu, je me suis dit que c’était une mauvaise idée », abonde Gaspard. Si le connecteur casse, ce n’est pas le Joy-Con qu’il faut réparer, mais la Switch 2.

Des Joy-Con trop fragiles sur la Switch 2 ? // Source : x (ex-Twitter) @KanuitiChrom

Ces craintes sont-elles fondées ? Difficile à dire sans avoir la console entre les mains et sans recul sur la durabilité de la conception de ces Joy-Con magnétiques. On peut naïvement croire que Nintendo a éprouvé ce système en procédant à des tests extrêmes. Néanmoins, il y a la jurisprudence du drift : les Joy-Con de la première Switch ont été lancés avec un vrai problème de fiabilité, lié à des sticks trop fragiles. Dès lors, il y a des raisons de se méfier de la solidité de la Switch 2.

On se demande aussi si ces Joy-Con magnétiques seront adaptés à un public plus jeune, qu’on imagine un peu moins soigneux que les autres. Le design, plus premium, qui se dégage de la Switch 2 laisse à penser qu’il faudra prendre davantage de précautions. Sur ce point, les finitions médiocres de la Switch première du nom constituaient un avantage, quand celles plus valorisantes de la Switch 2 pourraient lui porter préjudice entre certaines mains.

@numerama Nintendo officialise la Switch 2 : quelles sont les nouveautés ? #nintendo #nintendoswitch #nintendoswitch2 #gaming #gamingontiktok ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Notons quand même que cette inquiétude n’est pas partagée par tout le monde. Certains font confiance en Nintendo. À l’instar de Jeudy, qui confie : « Ma DS a survécu à un plongeon dans les toilettes, à la balle d’un pistolet à air comprimé et à des griffures sur l’écran avec des capuchons de stylo. Je suis un enthousiaste du hardware Nintendo quand cela concerne la durabilité et la résistance aux enfants. » Le vidéaste Quinn Nelson abonde, « J’aime quand tout un chacun estime que Nintendo n’a procédé à aucun test rigoureux. Ces mêmes doutes ont été partagés avec les rails en plastique des Joy-Con, et cela n’a jamais été un problème. » On espère qu’ils auront raison.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+