Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo n’a pas oublié les options d’accessibilité dans le GameChat, pour celles et ceux qui ne pourraient pas parler ou entendre quand ils jouent à plusieurs.

L’une des grandes nouveautés de la Nintendo Switch 2 s’appelle le GameChat, une fonctionnalité de chat avancé pour que les propriétaires puissent parler entre eux via la console (équipée d’un microphone) — qu’ils jouent au même jeu ou non. Et, comme on pouvait s’y attendre, la firme nippone n’a pas oublié l’accessibilité pour celles et ceux qui seraient dans l’incapacité de parler ou d’entendre (que cela soit lié à un handicap ou à une situation inconfortable).

Comme l’indique Eurogamer dans un article publié le 19 mai 2025, GameChat intégrera deux options : le text-to-speech et la retransmission écrite en direct (sous-titres). Elles ont été montrées par l’utilisateur OatmealDome sur le réseau social Bluesky.

[Switch 2]GameChat supports text-to-speech. If enabled, you can type in text and the system will read it for you.While not explicitly confirmed, USB keyboards should be supported too (the Switch 1 already supports them for text input). — OatmealDome (@oatmealdome.bsky.social) 2025-05-16T15:49:03.5157015Z Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Bluesky Social.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Bluesky Social avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Nintendo n’oublie pas l’accessibilité pour le GameChat de la Switch 2

La fonctionnalité text-to-speech est assez simple à comprendre : on écrit du texte et il est lu par une voix générique après validation. C’est une option bienvenue pour les personnes muettes, et qui peut également s’avérer pertinente dans des situations dans lesquelles on ne peut pas parler (pour ne pas déranger quelqu’un pendant une session nocturne, par exemple). À noter que le jeu ne se met pas en pause quand on écrit. Il faut simplement espérer que la Switch 2 sera compatible avec les claviers USB (c’est le cas pour la première Switch).

Les sous-titres constituent l’exact inverse de text-to-speech : on parle et la console se charge de retranscrire ce qui est dit à l’écrit, avec l’avatar associé à la bonne phrase pour discerner qui dit quoi. Une aubaine pour les personnes sourdes ou malentendantes, qui n’auront aucun mal à suivre le déroulement des discussions. Cela vaut aussi pour celles et ceux qui rencontreraient des difficultés à comprendre certaines langues à l’oral plutôt qu’à l’écrit.

Les sous-titres du GameChat de la Nintendo Switch 2. // Source : Bluesky

On rappelle que GameChat s’activera d’un simple clic sur le bouton C de la Nintendo Switch 2, bouton qui a longtemps été mystérieux. Il pourra être associé à une caméra pour montrer son visage et offrira la possibilité de voir la partie des autres en temps réel. Dernière précision utile : GameChat sera gratuit pendant quelques mois avant d’exiger un abonnement au Nintendo Switch Online, ce qui finira par rendre le bouton C payant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama