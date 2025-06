Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 vient de sortir avec son lot de nouveautés. Parmi elles, le support des nouvelles cartes microSD Express, forcément différente des classiques microSD. Se pose alors la question de quelle carte micro SD Express acheter pour votre nouvelle Switch 2 ?

L’attente est finie, la Nintendo Switch 2 est enfin arrivée. La nouvelle console de Nintendo reprend le concept de la première avec toutefois son lot de nouveautés, comme un écran plus grand ou des nouveaux Joy-Con. Une nouvelle norme de stockage fait aussi son apparition, différente des cartes microSD de la Switch 1. Cette norme offre une vitesse de lecture et de transfert bien plus importante. Les joueuses et les joueurs qui ont la chance d’avoir déjà la console dans les mains devront donc investir dans de nouvelles cartes microSD Express.

C’est quoi, ces nouvelles cartes MicroSD Express ?

Une microSD Express est une nouvelle génération de carte microSD qui s’appuie sur une interface PCIe Gen 3×1, utilisée dans les SSD NVMe actuels. Ses vitesses de lecture et d’écriture des données sont donc bien plus élevées, jusqu’à 10 fois plus rapide qu’une MicroSD. Dans le cas de la Switch 2, vous profiterez de jeux qui se lancent plus vite et des temps de chargement réduits.

Nintendo a aussi augmenté la mémoire interne de sa console, qui passe de 32 Go pour la Switch 1 à 256 Go pour la Switch 2, avec 232 Go de libre une fois le système formaté et installé. Une carte microSD Express de 256 Go permet de doubler le stockage et d’installer une bonne quinzaine de jeux supplémentaires avant d’arriver à saturation. De quoi dépanner grandement, surtout si vous comptez transférer vos jeux de la génération précédente sur la nouvelle console de Nintendo.

Quelle microSD Express choisir ? Notre sélection

La carte microSD Express SanDisk officielle 256 Go

La microSD Express SanDisk officielle // Source : SanDisk

La carte mémoire microSD Express SanDisk officielle aux couleurs de Nintendo, d’une capacité de 256 Go, est vendue au prix de 59,99 € sur Amazon. Il s’agit d’une carte micro SD Express recommandée par Nintendo pour la Switch 2. Elle permet des vitesses de transfert théoriques proches de 985 Mo/s en lecture et entre 450 et 650 Mo/s en écriture. C’est actuellement le meilleur prix sur ce type de carte et pour cette capacité.

La carte microSD Express Samsung officielle 256 Go

La microSD Express Samsung officielle // Source : Samsung

Si vous êtes plus Samsung, le fabricant commercialise aussi sa carte microSD Express officielle de 256 Go, au prix de 59,99 €. L’autre carte microSD Express recommandée par Nintendo.

La carte micro SD Express SanDisk 128 Go

La microSD Express SanDisk // Source : Sandisk

La Micro SD SanDisk 128 Go est au prix de 54,99 € sur Amazon. SanDisk est un fabricant de confiance, habitué aux solutions de stockage. En dehors de sa carte officielle conseillée par Nintendo, la microSD 128 Go est disponible, sans le petit « M » de Mario cette fois. Elle existe aussi en version 256 Go au prix de 71,09 €. L’interface PCIe 3.1 NVMe et l’interface standard microSD UHS-I rendent cette carte compatible avec la Switch 2.

La carte micro SD Express de PNY 128 Go

La microSD Express PNY // Source : PNY

Le constructeur PNY propose aussi ses cartes micro SD Express à de meilleurs prix. Le modèle avec une capacité de stockage de 128 Go se trouve au prix de 50,20 €, tandis que le modèle 256 Go est au prix de 74 €. Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 890 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 750 Mo/s, les performances sont au rendez-vous.

la carte micro SD Express de Lexar, un autre constructeur de confiance

La microSD express Lexar // Source : Lexar

Si les performances sont importantes pour vous, Lexar propose parmi les meilleures microSD Express sur le marché. La Play Pro Carte MicroSDXC Express de 512 Go est vendue au prix de 167,28 € et offre des vitesses jusqu’à 900 Mo/s en lecture et 600 Mo/s en écriture. Attention à bien choisir la mention « Play Pro », certifiée Express, sur la page du produit. Malheureusement, les microSD Express de Lexar sont régulièrement en rupture de stock, notamment les 128 Go et 256 Go, forcément très demandés avec la sortie de la Switch 2, ainsi que la 1 To.

Quelles microSD Express acheter pour votre Switch 2 ?

Tout d’abord, attention à ne pas confondre « Express » avec « Extrême ». Pensez à toujours vérifier la présence du logo « EX » visible sur les microSD express. Les cartes microSD Extreme sont des microSD basiques, non compatibles avec la nouvelle console de Nintendo. Les cartes microSD Express SanDisk et Samsung sont celles recommandées par Nintendo, et estampillées du « M » symbolique de Mario. Elle se trouve en 128 Go et 256 Go. Pour celles et ceux qui possèdent une bibliothèque de jeux conséquente, notez que Nintendo recommande que la capacité de stockage ne doit pas dépasser 2 To.

Quelle capacité de stockage prendre ?

La capacité de stockage des cartes microSD Express s’étend de 128 Go à 1 To. C’est selon votre utilisation et la taille de votre bibliothèque que vous déterminez la microSD Express qu’il vous faut. La taille des jeux Switch 2 varie fortement d’un titre à l’autre, avec 23,4 Go pour Mario Kart World, et seulement 10 Go pour le futur Donkey Kong Bananza. Si vous conservez vos titres installés, comptez une moyenne de 15 Go par jeu, et vous aurez une estimation de la place qu’il vous faut, sans oublier les captures d’écrans, si vous en faites régulièrement.

