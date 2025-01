Lecture Zen Résumer l'article

La série Skeleton Crew, actuellement diffusée en streaming sur Disney+, contient un mystère qui tient en haleine le public depuis l’épisode 1. Mais des fans ont peut-être trouvé la réponse à cette énigme, et elle pourrait avoir de l’importance pour la suite de Star Wars.

C’est certainement le principal mystère de la série Star Wars Skeleton Crew, en cours de diffusion sur Disney+. D’où viennent Wim, Neel, KB et Fern, les quatre enfants qui se sont égarés dans la galaxie, après avoir quitté leur monde natal ? Plus exactement, où se situe leur foyer ? La série reste muette à ce sujet, mais les internautes ont peut-être découvert le pot-aux-roses.

Attention, la suite contient des spoilers sur Skeleton Crew.

Prenez garde !

Où se situe At Attin dans la galaxie Star Wars ?

D’abord, un rappel de la situation. On sait que la planète d’origine des quatre enfants s’appelle At Attin. On sait aussi qu’un phénomène dans l’atmosphère a l’air d’occulter ce monde du reste de la galaxie, au point d’être quasi coupée de la République. En clair, pour les autres, At Attin relève soit du mythe, soit est inconnue au bataillon.

Un aperçu d’At Attin. // Source : Lucasfilm

Cela explique pourquoi les quatre enfants ont toutes les peines du monde à rentrer chez eux : les cartes stellaires n’ont pas l’air d’avoir les coordonnées spatiales d’At Attin dans leur base de données. Les pauvres malheureux sont donc obligés de sillonner la galaxie à la recherche d’anciens documents qui traceraient une route vers leur foyer.

Compte tenu de ce qui nous a été montré d’At Attin, le lieu a l’air prospère et paisible. Les mentions de planètes comme Coruscant et Alderaan, situées parmi les mondes du Noyau (c’est-à-dire vers le centre de la galaxie), par ailleurs florissantes, pouvaient être vues comme un indice suggérant qu’At Attin se trouve aussi dans le Noyau.

Mais des internautes ont échafaudé une autre théorie, en puisant dans ce que montre Skeleton Crew au fil des épisodes. Pour le dire rapidement, At Attin ne se trouverait absolument pas dans le Noyau, mais dans la Bordure Extérieure, autrement dit en périphérie de la galaxie — c’est une zone où l’on retrouve Tatooine, par exemple.

Les quatre enfants, perdus dans l’espace, accompagnés d’un droïde. // Source : Disney+

Des indices pour tracer la position d’At Attin

Pour pister la localisation galactique d’At Attin, des fans ont repéré ce qui s’apparente à des coordonnées concernant At Attin et At Achrann (une des huit autres planètes « cachées »). Ce travail a d’abord été mené sur Reddit par un internaute, edu_secco, qui s’intéressait aux planètes At Attin et At Aytuu (l’un de ces autres mondes dissimulés).

Cette réflexion a aussi été reprise par un autre fan drunkwooky sur X (ex-Twitter), cette fois pour reconnecter plus largement Skeleton Crew avec le reste du mandoverse (l’univers partagé entre The Mandalorian, Ahsoka et Le Livre de Boba Fett). En effet, cette série se passe à la même époque que les trois autres, durant l’ère de la Nouvelle République.

Le travail d’edu_secco, mis en valeur par drunkwooky. // Source : drunkwooky

Leurs conclusions ? At Attin se trouve dans le secteur de Quelii, là où l’on trouve notamment Dathomir, planète bien connue des fans, car c’est de là que viennent Sœurs de la Nuit, une secte de sorcières. Ce clan et ce monde ont été mis en scène dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order, entre autres, mais aussi et surtout dans Ahsoka. Difficile de croire à un hasard.

Dathomir tient une place importante dans le lore de Star Wars, aussi bien du côté des Légendes du Canon. Par exemple, le personnage de Morgan Elsbeth (mise en scène dans Ahsoka et Star Wars : Tales of the Empire) vient de ce monde. Idem pour Asajj Ventress, citée dans la série Obi-Wan Kenobi. Même chose pour Dark Maul, antagoniste iconique.

At Attn se trouverait tout à côté de Cathar. // Source : Capture d’écran et montage Numerama

Le secteur Quelii abrite aussi la planète Cathar, qui serait d’ailleurs proche d’At Attin, si les coordonnées trouvées par les internautes sont exactes. Un monde qui abrite des hommes félins, mis en scène pour la première fois dans le téléfilm Au temps de la guerre des étoiles (The Star Wars Holiday Special), à d’autres occasions dans Légendes.

Enfin, et cela mérite d’être mentionné, quelques planètes intéressantes se trouvent non loin du secteur Quelii. En dézoomant sur la carte galactique, on peut repérer Yavin IV (la planète sur laquelle se joue la bataille finale du film Un nouvel espoir) et surtout Mandalore. Vous vous en doutez : la série The Mandalorian y fait souvent allusion.

Un lien entre At Attin et le mandoverse ?

Si l’analyse des fans est juste, on peine à croire que l’emplacement d’At Attin n’a pas une signification à long terme avec le reste du mandoverse. Cela serait gros comme coïncidence : un monde mystérieux qui se trouve non loin d’une planète-clé comme Dathomir et à distance raisonnable d’un autre monde important comme Mandalore.

Peut-être aurons-nous une réponse dans une éventuelle saison 2 de Skeleton Crew ou dans la suite du mandoverse, par exemple avec la saison 2 d’Ahsoka, ou pourquoi pas lorsque The Mandalorian & Grogu arrivera au cinéma. Mais pour tout ça, il faudra attendre au minimum 2026. Sauf si les deux derniers épisodes de Skeleton Crew lèvent le mystère.

