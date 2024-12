Lecture Zen Résumer l'article

Skeleton Crew propose, le temps d’une très brève scène, un retour en arrière de 46 ans dans la saga Star Wars. Une séquence fait référence à téléfilm très particulier, que le cinéaste George Lucas n’a guère apprécié.

C’est, on doit bien l’admettre, une référence qu’on avait complètement loupé au premier visionnage de Skeleton Crew. On parie qu’elle a aussi échappé à une bonne partie du public, non sans raison : elle s’avère être un clin d’œil à un film Star Wars très obscur, et surtout très raté, que George Lucas voudrait voir purement et simplement disparaître.

La suite contient des spoilers concernant Skeleton Crew.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une scène sur une holo-table

Pour découvrir le lien entre Skeleton Crew et ce film que vous n’avez sans doute jamais vu, il a fallu qu’on croise un article sur le site officiel qui dévoile le pot-aux-roses. Dans celui-ci, il est expliqué qu’une scène figurant dans le premier épisode fait écho au téléfilm Au temps de la guerre des étoiles (The Star Wars Holiday Special).

Même dans Star Wars, les parents laissent les enfants devant la TV. Enfin l’holo-table. // Source : Lucasfilm

Ladite scène de Skeleton Crew montre la fratrie de Neel devant une table capable de faire apparaître des projections holographiques. Or, ce que l’on voit est directement repris d’une même séquence diffusée sur une holo-table dans le long-métrage de 1978, à savoir une troupe de cirque en train d’exécuter divers numéros artistiques.

👉 Notre avis sans spoilers sur la série Skeleton Crew

On en a fait des progrès des en effets spéciaux, hein ? // Source : Lucasfilm

Un film rejeté par George Lucas

Ce qui est amusant, c’est que ce film est absolument rejeté par George Lucas. Le cinéaste américain, père de la saga Star Wars, a découvert non sans effarement ce qu’a proposé le réalisateur Steve Binder avec ce projet. Il avait été commandé pour la télévision américaine à l’occasion de Thanksgiving, célébrée le quatrième jeudi de novembre.

Dans ce film censé s’intercaler entre Un nouvel espoir (1977) et L’Empire contre-attaque (1981), on suit le voyage de Han Solo et son fidèle bras droit Chewbacca pour se rendre sur Kashyyyk, le monde natal des wookies, l’espèce de Chewie. Les deux partenaires doivent prendre part à la Fête de la Vie, qui est une sorte de Thanksgiving local.

Pour aller plus loin Vous n’avez jamais vu la vraie version originale de Star Wars sortie au cinéma

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais le Holiday Special est un désastre de bout en bout. Une sortie de route spectaculaire. Un magnifique loupé audiovisuel.

Le téléfilm a été diffusé une seule fois, le 17 novembre 1978, et plus jamais ensuite. Il n’a jamais été commercialisé en VHS, ni légalement sur un aucun autre support. Il est également absent de Disney+, alors que ce serait son point de chute naturel en matière de streaming. En fait, on ne le trouve que grâce au piratage.

Le film cumule les difficultés et le casting de l’époque a admis, chacun à sa façon, que c’est une catastrophe. En fait, la seule chose pour laquelle on peut avoir de la mansuétude pour Au temps de la guerre des étoiles est qu’il a permis d’introduire pour la première fois le personnage de Boba Fett — l’un des personnages les plus classes de la saga.

Hormis ça, il n’y a franchement rien à sauver du film. Le long-métrage a surtout horrifié George Lucas qui a affirmé que le Holiday Special n’a rien à avoir avec sa vision de la saga. On dit même qu’il aurait souhaité à diverses occasions que toutes les copies soient détruites. Y compris à coups de marteau. Ambiance.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.